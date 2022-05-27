‘Her gerici baskıya karşı çok güçlü ses çıkarmalıyız’

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde gerçekleşecek Melek Mosso konserinin bazı grupların hedef göstermesiyle belediye tarafından iptal edilmesine tepkiler büyürken imza kampanyaları da birbiri ardına açılıyor. Üç ayrı kampanyada on binden fazla imza toplandı. Kadın sanatçıların hedef gösterilmesine ve konser iptallerine tepki gösterilen kampanyada, "Her gerici baskıya karşı çok güçlü ses çıkarmalıyız" denildi.

Mustafa SARIİPEK

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Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde gerçekleşecek Melek Mosso konseri bazı grupların hedef göstermesiyle belediye tarafından iptal edilmesine tepkiler büyürken imza kampanyaları da birbiri ardına açılıyor.

Son dönemde kadın sanatçıların hedef gösterildiğini söyleyen Deniz Ö. bu baskıya karşı ses çıkarmak için kampanya başlatan ilk kişi oldu. Ardından düzenlenen iki ayrı imza kampanyası daha büyük ilgi gördü.

İmza kampanyasını düzenleyen ve soyadını paylaşmayan Deniz Ö.’nün başlattığı “Kadın sanatçıların hedef gösterilmesine, konserlerin iptaline karşı ses çıkar #MelekMosso” kampanyasında şu açıklama yer aldı:

“Son dönemde, kadınların dekolteleri üzerinden başlatılan tartışmalar, ‘Müstehcen' bulunduğu için konserlerin iptali kabul edilemez. Ülke bir yaşam tarzı baskısı altında. Son olarak Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser, gerici zihniyetin baskısı nedeniyle iptal edildi. Her bir gerici baskıya karşı çok güçlü ses çıkarmalıyız. Bunun için kampanyayı imzala. Yasakçı ve gerici zihniyet kaybetmeye mahkumdur. Melek Mosso'nun ve tüm kadın sanatçıların yanındayız.”

500 imza istenen kampanyada kısa sürede istenen imza toplandı.

7 BİN 500 İMZA DOLMAK ÜZERE

Sanatçıların hedef gösterilmesine ikinci tepki 7 bin 500 imza istemiyle, “Ülke bir yaşam tarzı baskısı altında. Son olarak Melek Mosso’nun Isparta’da vereceği konser, gerici zihniyetin baskısı nedeniyle iptal edildi. Yasakçı ve gerici zihniyet kabul edilemez. Bu nedenle her bir gerici baskıya karşı hep birlikte çok güçlü ses çıkarmak için imza kampanyasına katıl ve paylaş. Melek Mosso’nun ve tüm kadın sanatçıların yanındayız” açıklamasıyla gerçekleşti.

O kampanyada da 6 bin 500 rakamına ulaşıldı.

“PAYLAŞMAK ÇOK DAHA FAZLA İMZA DEMEK”

Yeni başlatılan 5 bin imza istenen kampanyanın ilk iki gününde ise 3 bin 650 rakamına ulaşıldı. Organizasyonu paylaşan site, katılımcılara teşekkür ederek, “Kampanyayı paylaşan insanlar sayesinde 3 bin 650 yeni imza toplandı. Destek vererek paylaşanlara teşekkürler. Sen de paylaş, kampanyayı büyütmeye yardım et. Son dönemde, kadınların dekolteleri üzerinden başlatılan tartışmalar, ‘Müstehcen' bulunduğu için konserlerin iptali kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

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