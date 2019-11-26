‘Hiçbir şeyin göründüğü gibi değil’

Gerilim filmi Güzelliğin Portresi'nde Nisan karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, "Film aslında izleyene her an hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını benzersiz bir kurgu ile anlatacak" dedi.

Güzelliğin Portresi filmi, 13 Aralık’ta vizyona girecek. BKM ve CJ Entertainment'ın yapımcılığında çekilen filmi Umar Turagay yönetti. Filmde Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç gibi isimler yer alıyor. Güzelliğin Portresi’nde Nisan karakterini canlandıran Terzioğlu, filmle ilgili şöyle dedi:

“Güzelliğin Portresi, Türk sinemasında gerilim türünün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday bence. Bugüne kadar yer aldığım projelerden çok farklı bir türde ve inanılmaz bir hikayeye sahip. Seyirciyi ilk andan itibaren içine alacak olan bu yüksek gerilimli film aslında izleyene her an hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını benzersiz bir kurgu ile anlatacak.”