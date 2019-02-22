Hugh Jackman Guinnes Rekorlar Kitabı’nda!

X-Men filmindeki Wolverine karakteri ile tanınan Hollywood'un yıldız oyuncusu Hugh Jackman ile yine aynı filmde Profesör Charles Xavier’i canlandıran Patrick Stewart, en uzun süre Marvel karakterini canlandıran isimler oldu. İki isim Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, Marvel’in Logan filmiyle Wolverine karakterini son kez canlandırmış ve bu rolden emekli olmuştu.

Hugh Jackman, Marvel karakterini en uzun süre canlandıran isim oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Aynı seride Profesör Charles Xavier’i canlandıran usta oyuncu Patrick Stewart Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Hesaplamalara göre Hugh Jackman ve Patrick Stewart, tam 16 yıl 228 gün boyunca Wolverine ile Profesör X karakterlerine can verdi.

ARKADAN ROBERT DOWNEY JR GELİYOR

Patrick Stewart, söz konusu rekorla ilgili Hugh Jackman’a bir video mesaj gönderdi. Stewart’ın mesajda, “Merhaba Hugh. İkimizin Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini öğrendim. Tebrikler, dostum. Duvarına asabileceğin başka bir şey oldu” diyordu. Hugh Jackman rekorlar kitabına girmesiyle ilgili ödülünü bir TV kanalında aldı.

Hugh Jackman X-Men’in 9 filminde yer almıştı. Marvel karakterini en uzun canlandıran ikinci isim ise 11 yıl ile Robert Downey Jr…