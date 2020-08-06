Hüsamettin Cindoruk: Başkanlık sistemini dayatmak nafile bir girişimdir

Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve milletvekilliğinin yanı sıra bir dönem de vekaleten Cumhurbaşkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk’un yaşamını anlatan kitap, aynı zamanda yakın Türkiye tarihine de ışık tutuyor.

‘HOŞGÖRÜ VE ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ SİNDİREMEDİK’

Yassıada Duruşmaları’nda Hasan Polatkan ve Refik Koraltan’ın da aralarında bulunduğu 18 milletvekilinin avukatlığını da yapan tecrübeli isim, kitaba yazdığı önsözde de bugüne dair şöyle diyor:

– Bugün bile demokrasi için gerekli hoşgörü ve özgür düşünceyi içimize sindiremedik.

– Devletin tılsımını bozup, başkanlık sistemi dayatmak nafile, yasa dışı, sonuçsuz bir girişimdir. Bilimsel de değildir. Gerçekçi hiç değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni meclis sisteminden vazgeçmeye neden olacak toplumsal ve siyasal olağanüstü olay yaşamadık. Böyle bir hak edişi elde etmiş, nitelikli kişi veya parti de yüzyıldır Atatürk’ü aşarak gelmedi.

– Günümüzde işleyen bir demokrasiden, hukuk devletinden nasibini almış bir Cumhuriyet yok.

– Yurttaş, istediği bilgiyi, dünyada olup bitenleri evinde, işyerinde, sokakta duyuyor, öğreniyor. Demokrasinin tadını, gücünü, güler yüzünü görüyor. Millet olmanın tadını alan bir halk, neden ümmet olup özgürlüğünü yitirsin?

ENDER KALAN PORTRELERDEN BİRİSİ

Kitabı yazarken geniş bir arşiv taraması yapan, Cindoruk’un söyleşilerini, açıklamalarını, Türkiye siyasetine damga vuran eylemlerini inceleyen Gaytancıoğlu, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Ahmet Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin demokrasi tarihinde kendisine yer edinmiş bir siyasetçi ve devlet adamıdır. 68 yıl siyasal yaşamın içinde kalan ender portrelerden biridir. Siyaset, hukuk ve tarih birikimi oldukça etkileyicidir. Okumaya ve öğrenmeye verdiği önem hiç tükenmemiştir. Ayrıca sanat ve kültür derinliği de de kendisini çağın siyasetçilerinden kalın çizgilerle ayırmaktadır” dedi.

ÖVÜLDÜĞÜ KADAR ELEŞTİRİLDİ

Mustafa Kemal Atatürk, Celal Bayar, Adnan Menderes ve Süleyman Demirel'e olan bağlılığının Cindoruk'un siyasal yaşamına yön verdiğini belirten Gaytancıoğlu, “Tabi ki de siyasal yaşamında hep başarılar yoktur. Övüldüğü kadar eleştirilmiştir de… Demokrasi arayışı ve bu uğurda verdiği mücadele birçok kişinin takdiri ile karşılanmıştır. Bilimsel ve entelektüel birikimle siyaset yapması, sabırlı olması, Türkçe'yi doğru kullanması, örgütlenme yeteneği ve politik istikrarı onun güçlü yönlerini oluşturmuştur.

Geçmiş ve şimdiki iktidarlara zamansız eleştirilerle yüklendiği savları, yeni ve farklı partilerde siyasal mücadele içine girmesi, 28 Şubat sürecinde Demokratik Türkiye Partisi'ni (DTP) kurarak ve Mesut Yılmaz ile koalisyon ortağı olarak REFAHYOL Hükümetinin bir dönem daha iktidar olmasına ket vurduğu iddiaları ve kimi zaman sert söylemleri onun siyasal yaşamdaki tenkit noktalarını oluşturmuştur” açıklamasını yaptı.