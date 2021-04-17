İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından ‘Sözü yormadan’ notuyla yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. ‘Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin’ dedim. Birlikte susmaya karar verdik.

* Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm.

* Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı. DHA