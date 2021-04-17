Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsüne eşlik eden müzisyen Erkan Oğur'un açıklamasına ilişkin "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun" dedi.

Güncellenme: 18:31, 17/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
İbrahim Kalın’dan Erkan Oğur açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından ‘Sözü yormadan’ notuyla yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. ‘Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin’ dedim. Birlikte susmaya karar verdik.

* Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm.

* Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı. DHA

İlginizi Çekebilirİzmir'den Los Angeles'a uzanan bir müzik macerasıİzmir'den Los Angeles'a uzanan bir müzik macerası
Amerika film izmir Sanat Twitter
Yayınlanma Tarihi:18:28,