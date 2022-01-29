İlk kadın satranç ustasından Netflix’e dava

Netflix popüler dizisi The Queen's Gambit'te karalandığını iddia eden Gürcü satranç ustasının akış platformuna açtığı 5 milyon dolarlık hakaret davası kabul edildi.

Sozcu.com.tr

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İlk kadın satranç ustası olarak anılan Nona Gaprindashvili, eylül ayında yayın şirketine federal mahkemede dava açmıştı. Gaprindashvili, karakterin dizide hiç erkeklerle karşılaşmadığını ve bunun yanlış olduğunu ve The Queen’s Gambit’teki bir satırın son derece cinsiyetçi ve aşağılayıcı olduğunu iddia ediyor. Gaprindashvili, 1968 yılına kadar 59 erkek yarışmacıya karşı oynamıştı.

Gaprindashvili dizinin, milyonlarca izleyici önünde başarılarını baltalayan ve küçük düşüren yıkıcı bir yalan olduğunu iddia ederek tazminat davası, kabul edildi.

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Netflix daha önce dizinin bir kurgu olduğunu ve dizinin yaratıcılarının sanatsal lisans korumasına sahip olması gerektiğini savunarak hakaret davasının düşürülmesini istemişti. Netflix ayrıca, Gaprindashvili’ye yapılan göndermenin onu küçümsemek olmadığını belirterek dizinin ayrıntıları doğrulamak için iki satranç uzmanı kullandığını savundu.

Ancak Variety’nin haberine göre; bildirilen kararda ABD Bölge Yargıcı Virginia A Phillips, Gaprindashvili’nin argümanının makul olduğuna karar verdi ve gerçek insanlara iftira atılması halinde kurgu eserlerin iftiradan muaf olmadığına dikkat çekti.

2021’de 11 Emmy ödülü kazanan The Queen’s Gambit, Walter Tevis’in 1983 tarihli romanından uyarlandı. Dizi, Anya Taylor-Joy’un canlandırdığı, 1960’larda rekabetçi satranç saflarında yükselen Amerikalı Beth Harmon’u anlatıyor.

Gaprindashvili şimdi 80 yaşında ve Tiflis’te yaşıyor. Gaprindashvili, New York Times’a verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Gerçekte ben zaten iz bırakmış ve nesillere ilham vermişken, kadınlar için çığır açan bu kurgusal karakteri yapmaya çalışıyorlar. İronik…”

Davada, dizideki karakterin Rus olarak tasvir edildiği oysa gerçekte Gürcü olduğu da belirtildi.

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