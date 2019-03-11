İmamoğlu: “İstanbul’un ihmal edilmiş sanat damarlarını açacağız”

İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Kent Yoksulluğu Çözümleri" basın toplantısının ardından sanatçılarla buluştu. İmamoğlu, yaklaşık 150 sanatçının katıldığı toplantıda, ''İstanbul'a yeni bir başlangıç yaşatacağız. Bir zihniyet değişikliği yapacağız. İstanbul'un ihmal edilmiş sanat damarlarını açacağız. Tüm bunları sizlerle birlikte yapacağız'' dedi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP İstanbul Belediye Başkan Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde sanatçılar ile bir araya geldi. Toplantıya Müjde Ar, Menderes Samancılar, Arif Keskiner, Orhan Aydın gibi çok sayıda konuk katıldı. CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da toplantıda yer aldı.

“GÖKDELENLER BU KENTİ MARKA YAPMIYOR”

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, “İstanbul’u aydınlatmak istiyoruz. Aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul’u bir dünya markası haline getirecek olanlarda sizlersiniz. Gökdelenler maalesef bir kenti marka yapmıyor. Kenti kent yapan tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla olur. İnşallah bunların tamamını İmamoğlu gerçekleştirme kararlılığında. O da gerçekten de Beylikdüzü’nde sanata sanatçıya, eğitime verdiği değeri yaptıklarıyla kanıtladı. Şimdi onu İstanbul genelinde hayata geçirecek” diye konuştu.



“HOŞGÖRÜNÜN KALMADIĞI YERDE YARATICI SINIFLAR KALMAZ”

Kılıçdaroğlu’ndan sonra kürsüye çıkan İmamoğlu, İstanbul’un adil, yeşil ve yaratıcı bir kent olacağını belirterek “Bu üç kavram, birbirleriyle doğrudan ilişkili. Bu kavramlar, hoşgörü ile özgürlüklerle de doğrudan ilintili. İstanbul, benim yönetimimde bir hoşgörü kenti olacak diyorum. Çünkü hoşgörünün kalmadığı yerde yaratıcı sınıflar kalmaz. Yaratıcı sınıflar olmadan, yaratıcı sınıfların özgürce faaliyette bulunmaları mümkün olmadan bir kentin, bir toplumun ilerlemesi, zenginleşmesi ve küresel rekabette iddialı bir konuma ulaşabilmesi imkansızdır. Askerinizle, silahınızla kazanamayacağınız toprakları, başka milletlerin yurttaşlarının kalbini kültür ve sanatla kazanırsınız. Türk dizilerinin 200’e yakın ülkede elde ettiği başarıya bakın, ne demek istediğimizi anlarsınız. Bu diziler, Türkiye’nin coğrafi lokasyonunu bile bilmeyen ülkelerde, dünyanın dört bir yanında Türkiye ile ilgili derin sempati yaratıyor. Türk dilinin öğrenilmesine, Türkiye turizminin gelişmesine inanılmaz katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.



“KÜLTÜR VE SANAT SADECE ELİTLERİN İŞİ DEĞİLDİR”

Şehri yönetenlerin önceliklerinin başında kültür ve sanat için ortamlar yaratmak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ”Kültür ve sanat bir milletin harcıdır ve milleti evrensel düzlemde muteber kılan en önemli araçtır. Kültür ve sanat sadece elitlerin işi değildir. Bir kentte yaşayan her insan kültür ve sanatla ilgilenmek, kültür ve sanat etkinliklerine katılmak, kendi alanında ilerlemek, eğlenmek, öğrenmek, hayattan haz almak ister. Biz, Beylikdüzü’nde 9 gün süren ‘Barış ve Sevgi Buluşmaları’ düzenledik. Yine Beylikdüzü’nde Caz Festivali düzenledik. Dediler ki, ‘Beylikdüzü nere, Caz nere’ Ne oldu biliyor musunuz? On binlerce insan akın etti bizim caz festivalimize” şeklinde konuştu.



VAATLERİNİ SAYDI

Başkan seçilmesi halinde sanatçılarla birlikte uzun vadeli “Kültür ve Sanat Master Planı” hazırlayacaklarını belirten İmamoğlu, vaatlerini şöyle sıraladı: “İstanbul’un kendi Broadway’ini inşa edeceğiz. Nitelikli kültür-sanat etkinliklerine katılmak pahalı bir uğraş olmaktan çıkacak. İstanbul Genç Kart sahiplerine İBB kültür-sanat etkinlikleri indirimli olacak. Mahalle Evleri, İBB’nin en alt ölçekteki kültür-sanat birimi olacak. Uluslararası festivallerin İstanbul ayağının gelişmesini sağlayacağız. Çocuk Kültür Merkezleri oluşturacağız. Sinema Evi uygulamasını hayata geçireceğiz. Beyoğlu ve Galata Kültür-Sanat-Turizm Projesi’yle bu bölgeyi yeniden kültür ve sanatın odağı haline getireceğiz. İstanbul’da müzeciliğin gelişimine yönelik ‘Stratejik Eylem Planı’ yapılacak. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi, yaklaşık 15 bin metrekare alanıyla Avrupa’nın da en büyük 10 kamu kütüphanesinden biri olacak. Saraçhane Gençlik Kütüphanesi ise 5 milyon kitaba sahip olacak. Saraçhane Kütüphanesi 50 milyon dijital dokümana sahip olarak Londra ve New York’tan sonra en fazla kayıtlı öğeye sahip kütüphane olacak.”