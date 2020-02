IMDb puanlarına göre en iyi Netflix filmleri

The Irishman – 2019 (Puanı 8.0)

Martin Scorsese’nin yönettiği, Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin rol aldığı film, geçtiğimiz yıl öne çıkan yapımlardandı. Bir mafta tatikçisi olan Frank Sehheran’ın hayatına odaklanan film, ABD tarihinin en gizemli suç olaylarından olan işçi lideri Jimmy Hoffa’nın öldürülmesini anlatıyor.



Marriage Story – 2019 (Puanı 8.0)

Noah Baumbach’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmde Adam Driver ve Scarlett Johansson başrolü paylaşıyor. Evli bir çiftin New York’tan Los Angeles’a uzanan boşanma hikayesinin anlatıldığı filmde tiyatroda yönetmen olan Charlie ile eşi Nicole’un yaşadıklarını görüyoruz. Zorlu bir boşanma süreci yaşayan çift, tansiyon arttıkça kirli yüzlerini de ortaya seriyor.



Roma – 2018 (Puanı 8.0)

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron’un yapıtı olan Roma, yayınlandığı andan itibaren büyük bir hayranlık uyandırmıştı. Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Nancy García gibi isimlerin rol aldığı film Meksiko’nun orta sınıf ailelerinin yaşadığı Roma mahallesinden ismini alıyor. Burada bir ailenin yanında hizmetçi olarak çalışan Cleo’nun dünyasına mercek tutan, bu vesileyle Meksika’daki politik tarihe de değinen film geçtiğimiz yıl Oscar’dan 3 tane ödül kazanmıştı.



Beasts of No Nation – 2015 (Puanı 7.7)

Idris Elba, Abraham Attah, Emmanuel Nii Adom Quaye gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini genç isim Cary Joji Fukunaga üstlendi. Uzodinwa Iwala’nın aynı adlı eserinden uyarlanan film, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu'nun öyküsünü anlatıyor.



Shirkers – 2018 (Puanı 7.4)

Dergi çıkarmaya hevesli ve bunu gönüllü olarak yapan Sandi Tan, Jasmine Ng ve Sophie Siddique adındaki üç genç için, Shirkers 1992 Singapur yapımı klasik bir kült filmdir. Ya da daha doğru ifade etmek gerekirse, 16mm’lik makaralar Amerikalı öğretmenleri Georges Cardona tarafından çalınmasaydı ve Cardona esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolmasaydı öyle olacaktı. Yaklaşık 20 yıl sonra, Los Angeles’ta yaşayan ve yazarlık yapan Tan, gençliğinin geçtiği ülkeye geri döner ve hayaller kurmasına neden olan, aynı zamanda hayallerini yıkan adamla ilgili hatıraları canlanır. Adeta bir mucize gerçekleşir ve hiç ummadığı bir şekilde filmlerin izini bulur. Shirkers’ın yönetmenliğini, yapımcılığını ve eş editörlüğünü Sandi Tan yaptı.



The Ballad of Buster Scruggs – 2018 (Puanı 7.3)

Coen kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği bu Western filminde Tim Blake Nelson, James Franco ve Liam Neeson yer alıyor. 6 farklı öyküyü anlatan film, Amerikan İç Savaşı günlerinde geçiyor.



The Fundamentals of Caring – 2016 (Puanı 7.3)

Rob Burnett’in yönettiği Paul Rudd, Craig Roberts ve Selena Gomez’in başrollerini üstlendiği The Fundamentals Of Caring, Jonathan Evison’ın aynı isimli kitabından uyarlandı. Oğlunu yıllar önce kaybeden ve eşinden boşanma arifesinde olan yazar Ben Benjamin, Trevor isimli bir gence bakmaya başlar. Trevor, tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmıştır. İkili birbirlerine zor alışsa da, hayatlarını değiştirecek bir serüvene girişirler.



Black Mirror: Bandersnatch – 2018 (Puanı 7.2)

Bilimkurgu alanında öne çıkan dizilerden olan Black Mirror’un film versiyonunun yönetmenliğinde David Slade oturuyor. Filmde Fionn Whitehead, Craig Parkinson, Will Poulter yer alıyor. Black Mirror: Bandersnatch, fantastik romanı, oyun haline getiren ve hayatı alt üst olan genç bir programcının maceralarını anlatıyor. Sanal gerçekçiliğin insan üzerindeki etkisi üzerine önemli bir anlatıya sahip olan bu film de Netflix’in dikkat çeken yapımlarından…

To All the Boys I've Loved Before – 2018 (Puanı 7.3)



Private Life – 2018 (Puanı 7.2)

Tamara Jenkins’in yönettiği Private Life’ta Katharyn Hahn, Paul Giamatti ve Kayli Carter yer alıyor. Film, çocuk sahibi olmak isteyen ancak ileri yaşlarından dolayı bu isteklerini gerçekleştirmekte zorlanan, bu süreçte psikolojik ve maddi açıdan çöküş yaşayan Richard ve Rachel çiftinin trajikomik hikayesini anlatıyor.