İşgal döneminde Yunan Karargâhı olarak kullanılan konak bugünlerde kafe olarak kullanılıyor

Kurtuluş Savaşı yıllarında Kütahya-Eskişehir Muharebesi’nin ardından Eskişehir’i işgal eden Yunanlılar tarafından Odunpazarı Bölgesinde Başkomutanlık Karargâhı’na dönüştüren ve tam 150 yıl önce inşa edilen tarihi konak, şimdilerde kafe olarak hizmet veriyor.

Eskişehir'in Odunpazarı Bölgesinde bulunan mekân adeta tarih kokuyor. 1870 yılında Osmanlı Devleti döneminde yapılan tarihi konağın pencere korkulukları, kapıları, duvarları ve hatta çatısında kullanılan tahtaları orijinal halini korumaya devam ediyor. Kafenin olduğu konak, 1921-1922 yılları arasında Eskişehir'in düşman işgaline uğradığı süreçte Yunanlılar tarafından Başkomutanlık Karargâhı olarak kullanıldı.

Yaklaşık bir yıl Yunan askerlerinin kullandığı konakta savaş zamanından kalma gülle, takunya ve rivayetlere göre tutsaklara işkence etmek için hazırlanan çivili tahtalar bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kafenin işletmecisi Nesrin Türkay, tarihi konağı geçmişte Yunan askerlerinin kullandığını söyledi Türkay, “Kafemiz 1870 yılında yapılmış, eski Yunan Başkomutanlık Karargâhı olarak tarihte geçiyor. Yunanlar şehrimizi işgal altına aldıkları dönemde burayı karargâh olarak kulanmışlar. Bu bina da Eskişehir'in tek ikiz konaklarıdır. Daha sonra şahıslara satıldığı dönemde konakları 2 ayrı kişi satın alarak ikiye bölmüşlerdir. Burası içten bir merdivenle ve üstten bir holle birleştirilmiş bir konaktır” dedi.(İHA)