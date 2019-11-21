İsmet Küntay Ödülleri’nde İBB Şehir Tiyatroları’na 3 ödül

Oyun yazarı İsmet Küntay adına, yıllardır aralıksız olarak sürdürülen ‘İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’ yirmi ayrı dalda kazananlarını açıkladı. Kadıköy Büyük Kulüp'te düzenlenen 44. İsmet Küntay Ödül Töreni'nde İBB Şehir Tiyatroları 3 ayrı ödül aldı. Yılın En Başarılı Dramaturg Ödülü, tiyatro sanatı için özel ve öznel bir yeri bulunan dramaturji dalındaki başarılı çalışmaları nedeniyle Hilmi Zafer Şahin’e, Yılın En Başarılı Çocuk Oyunu Ödülü Dersu Yavuz Altun’un yazdığı ve yönettiği “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı oyuna, Yılın En Başarılı Işık Tasarımı Ödülü Duşan Kovacevic’in yazdığı, M. Nurullah Tuncer’in yönettiği, “Ocak’ta Bahar” adlı oyundaki başarılı ışık tasarımı nedeniyle Osman Aktan’a verildi.

Hilmi Zafer Şahin'e verilen Dramaturg ödülü; tiyatro tarihçisi, incelemesi ve kuramcılarının oyun metni üzerindeki çalışmalarını ve sonra da oyunun sahneye konuluşu açısından sanatsal bilgileri kapsıyor.

Gazeteci Yazar Hayati Asılyazıcı'nın Seçici Kurul Başkanlığı'nı sürdürdüğü jüride Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz Turgay, Emine Şahinkaya da yer aldı.