İstanbul 7. tepesindeki tarihi binayı İBB satın aldı

İttihat ve Terakki Cemiyeti döneminde Bolu Milletvekili Mehmet Habib Bey'in yaptırdığı ve şatoyu andıran görüntüsü ile dikkat çeken Bulgur Palas, geçtiğimiz aylarda satışa çıkarıldı. Tarihi yapı için istenen bedel 30 milyon lira olarak açıklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından tarihi binanın İBB tarafından satın alındığını duyurdu. İmamoğlu “İstanbul'un yedinci tepesi artık İstanbulluların. Tarihi yarımadanın 7. tepesinde yer alan, yıllardır kaderine terk edilmiş Bulgur Palas'ı İBB olarak satın aldık. Şimdi bu tarihi yapıyı tüm İstanbulluların kullanacağı bir kültür mekanına dönüştüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

BULGUR PALAS'IN TARİHÇESİ

Bulgur Palas, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin adayı olarak 1908'de Bolu Milletvekili seçilen Mehmet Habib tarafından yaptırıldı. Mehmet Habip’in bankalara olan borçlarından dolayı Bulgur Palas’ın mülkiyeti 1926'da Osmanlı Bankasına geçti. Bir dönem Osmanlı Bankası'nın arşiv binası olarak kullanılan tarihi bina daha sonra Garanti Bankası'na devredildi.

Tarihi yapı yıllardır kaderine terk edilmiş durumdaydı. Tarihi Yarımada sınırları içindeki Bulgur Palas ve çevresini kapsayan yaklaşık 9.5 dönümlük yenileme alanının imar planı da geçtiğimiz ocak ayında İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilmişti.

İBB Planlama Müdürlüğü, Sulukule Yenileme Projesi'nde yaşananlara dikkat çekerek burada da aynı sürecin yaşandığını belirtmiş ve “Planlama hiyerarşisine aykırı hareket ediliyor” şeklinde görüş bildirmişti.