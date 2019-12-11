İstanbul Art Show Sanat Fuarı için geri sayım başladı

Son dönemin en çok tartışılan kavramı post-truth, İstanbul Art Show’da ele alınıyor ve bu kavramın sanatı nasıl dönüştüreceğine dikkat çekiliyor. Çağdaş sanatın önde gelen sanatçılarını ağırlayacak olan fuarın Post-truth odasını, Sanatçı Mercan Dede hazırlıyor.

20-22 Aralık tarihleri arasında Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuarda son yılların en çok konuşulan kavramı post-truth'un, sanatı nasıl dönüştüreceği tartışılacak. Fuarın bu tema çerçevesinde ziyaretçilerine sunduğu Post-truth odasını, Sanatçı Mercan Dede hazırlıyor. Art Show için özel olarak hazırlanan bir başka yapıt da, Devrim Erbil'in 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan 4 x 2,5 metrelik dev tablosu olacak.

Fuar süresince gerçekleştirilecek Art Talks/Sanat Sohbetleri etkinliklerine, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılacak.



Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Art Show, Melda & Serkan Aygın'ın seçkin sanat kolleksiyonu sanatseverlerle buluşturacak. Türk sanatına katkı yapan sanatçılar için bir ödül töreni yapılacak ve Seçici Kurul tarafından belirlenen isimlere ödül verilecek.

Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan fuar, pek çok galeriyi ağırlayacak. Etkinlik, canlı performanslar, atölyeler seminerler, paneller, enstalasyonlar ile çağdaş sanatın her alanına dokunacak. TG Expo tarafından düzenlenen, İstanbul Art Show'un Seçici kurulunda Fransız Resim Eksperi Marc Ottavi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu, Galeri Direktörü ve Sanat Yazarı Dr. Kumru Eren, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan ve Sanatçı Hanefi Yeter bulunuyor. Danışma kurulunda ise, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor.