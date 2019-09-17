İstanbul Modern Sinema’da Bir Başka Rusya

İstanbul Modern Sinema'nın Türk Tuborg A.Ş'nin katkıları ve Seagull Films işbirliğiyle hazırladığı “Bir Başka Rusya” adlı program 19 Eylül'de başlıyor. Program, 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vuran çağdaş Rus sinemasından son on yılın örneklerine yer veriyor. Depresif ve kayıp bir Rusya resmi yerine, Komünizm sonrası, hızla küreselleşen toplumda genç nüfusun değişen kimlik arayışlarına dair hikâye ve karakterlerin yer aldığı “Bir Başka Rusya” adlı programda korkudan komediye, stil ve tür bakımından farklı örnekler bulunuyor.

6 FİLM İLK KEZ GÖSTERİMDE

Yerli gişede başarılı olmasına rağmen yurtdışında az bilinen filmlerin yer alacağı programdaki Aritmi, Yaşamak, Kış Yolculuğu, Kız Çocuğu, Mari Çayırının Kutsal Eşleri ve Kokoko adlı yapımlar Türkiye'de ilk defa izleyiciyle buluşacak. Natasha Merkulova ve Aleksey Chupov'un yönettikleri ve Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Herkesi Şaşırtan Adam, bir halk masalını fakir bir köyde yaşayan orman bekçisi Egor karakteri üzerinden yeniden uyarlıyor.

Cannes Film Festivali'nden FIPRESCI ödülüyle dönen Sırık / Beanpole adlı film Toronto’dan, Rus Gençliği adlı film ise Adana'daki Türkiye prömiyerinden hemen sonra ilk defa İstanbul Modern Sinema'da gösterilecek.