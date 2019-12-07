İstanbul’da büyük buluşma
Aralarında gazeteci, yazar, sanatçıların yer aldığı ünlü isimler kitabın sayfalarına okurlar için imzalarını atacak. Kitabın ilk sayfasını da Uğur Dündar imzalayacak. Saat 14:00'te başlayacak etkinlikte Uğur Dündar'ın yaşamını anlatan belgesel gösterimi de yapılacak.
27 Kasım'da köşesinden yazılarına bir süre ara verdiğini duyuran Uğur Dündar, kısa bir aranın ardından yeniden yazmaya başlayacak. Yazarımız Uğur Dündar'ın ilk köşe yazısı 11 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak. Okurlarının bilgisine sunarız…