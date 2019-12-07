Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İstanbul’da büyük buluşma
İstanbul’da büyük buluşma
Gazeteci Gökmen Ulu’nun kaleme aldığı, “Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar” adlı kitabının ilk imza günü bugün İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek.
Kültür Sanat 7 Aralık 2019 - 06:00

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçıların yer aldığı ünlü isimler kitabın sayfalarına okurlar için imzalarını atacak. Kitabın ilk sayfasını da Uğur Dündar imzalayacak. Saat 14:00'te başlayacak etkinlikte Uğur Dündar'ın yaşamını anlatan belgesel gösterimi de yapılacak.

UĞUR DÜNDAR, ÇARŞAMBA GÜNÜ YAZILARINA BAŞLIYOR

27 Kasım'da köşesinden yazılarına bir süre ara verdiğini duyuran Uğur Dündar, kısa bir aranın ardından yeniden yazmaya başlayacak. Yazarımız Uğur Dündar'ın ilk köşe yazısı 11 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak. Okurlarının bilgisine sunarız…

Gökmen Ulu

Son güncelleme: 06:01 - 07.12.2019