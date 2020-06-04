İstanbul’da sosyal mesafeli park konserleri başlıyor!

Türkiye genelinde 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecinin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), özellikle açık alanlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kültür sanat etkinlerini gerçekleştirmeye başlıyor.
“Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinlik çerçevesinde, 5 Haziran Cuma, 6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günü İstanbul'un üç farklı noktasında konserler düzenlenecek.
KONSERİ İZLEMEYE GELENLERE MASKE DAĞITILACAK
İBB Beyoğlu Kasımpaşa Hacıahmet Cinderesi Parkı, Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı ve Beykoz-Küçüksu Çayırı'nda gerçekleşecek konserlerde, İBB Orkestralar Müdürlüğü'ne bağlı Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu ve Mehteran ekibi tarafından dinletiler sunulacak.
Konserler öncesinde parklarda sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapılacak. Konseri izlemeye gelen İstanbullulara maske dağıtılacak ve konser alanına girişte ateş ölçümü gerçekleştirilecek.
KONSER YERLERİ VE SAATLERİ
İBB konserlerinin verileceği yer ve saatler şu şekilde:
* 05 Haziran 2020 Cuma/ Saat 14.00
* İBB Orkestralar Müdürlüğü
* Türk Sanat Müziği Topluluğu
* Adres: İBB Beyoğlu Kasımpaşa
* Hacıahmet Cinderesi Parkı
* 06 Haziran 2020 Cumartesi/Saat 14.00
* İBB Orkestralar Müdürlüğü
* Türk Halk Müziği Topluluğu
* Adres: Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı
* 07 Haziran 2020 Pazar/Saat 14.00
* Mehteran
* Adres: Beykoz-Küçüksu Çayırı