İzmir Marşı ve İstiklal Marşı ile Türklerin kalbini fethetti

İzmir Marşı ve İstiklal Marşı ile Türklerin kalbini fethetti

İzmir Marşı ve İstiklal Marşı’nı kanunu ile çalan 22 yaşındaki Tunuslu Farah Fersi, kalpleri fethetti.

magazinburada.net’in haberine göre; Fersi daha önce Türkiye’ye geldiğini, Türkiye’yi çok sevdiğini, corona virüsü salgını geçtikten sonra yeniden gelmek istediğini söyledi.

‘ŞU ANDA TÜRKİYE’DE OLMAM GEREKİRDİ’

Paylaştığı videolara gelen yorumları memnuniyetle karşılayan Farah, “İstiklal Marşı ve İzmir Marşı’nı paylaştım insanlar harika yorumlar yaptı. Çok mutlu oldum ve motivasyonum arttı. Daha güzel şeyler paylaşmaya da herkesin bu zor günlerde ihtiyacı var. Türkiye’ye çok fazla geliyorum. Şimdi Türkiye’de olmam gerekirdi ama corona virüsü yüzünden gelemedim.” dedi.

O İSİMLERE HAYRAN

Farah, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Kibariye, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’nin hayranı olduğunu da sözlerine ekledi.