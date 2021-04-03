İzmir’de tarihi keşif! Tam 1500 yıllık…

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa’nın Yüksekköy Mahallesi Yavruüstü mevkiinde araçla ulaşım imkanı bulunmayan dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde geçen gün bölgeye giden ekipler, 2.5 metre derinliğinde kazı yapan K.A. ve M.T.’yi toprak altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışırken yakaladı.

Jandarma ekipleri, İzmir Arkeoloji Müzesi yetkililerine bilgi verdi. Müzeden gelen uzmanlar, yaptıkları incelemede Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik olduğunu belirledi. Bölge koruma altına alındı.

MOZAİĞİN ÜSTÜNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

3 metreye 1.5 metre ölçülerinde olan mozağin üzerinde sarmaşık motifler ile ‘kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırıldığına’ dair yazı yer aldığı görüldü. Mozaikler, çalışmaların ardından müzeye götürülecek. Manastır için de ayrıca çalışma yapılacağı belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli sorşturma başlatılarak, serbest bırakıldı. (DHA)