James Cameron: Avatar 2’nin çekimleri bitti

2009’da gösterime girmesinden sonra 10 yıl boyunca tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmi unvanını koruyan Avatar’ın merakla beklenen ikinci filmi için çalışmalar tamamlandı. Corona virüs pandemisi yüzünden çekimleri durdurulan Avatar 2, Yeni Zelanda’da bitirildi.
James Cameron film hakkında şu açıklamada bulundu:
* Avatar 2’yi teslim ettiğimiz gün Avatar 3’ün finali üzerinde çalışmaya başladığımız gündü. Şu an Yeni Zelanda’da çekimleri yapıyorum. Geriye kalan canlı çekim (live-action) sahnelerini tamamlıyoruz. Yüzde 10 kaldı. Avatar 2’yi yüzde 100 bitirdik ve Avatar 3’ü yüzde 95’ini tamamladık.
Avatar 2’de orijinal filmden tanıdığımız Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Giovanni Ribisi gibi isimler yeniden karşımıza çıkacak.
16 Aralık 2022’de izleyeceğimiz Avatar 2, izleyicileri bir kez daha Pandora’nın büyülü dünyasına götürecek.