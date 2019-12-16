John Frusciante yeniden Red Hot Chili Peppers’ta! John Frusciante kimdir?

RHCP, geri dönüş haberini Frusciante'nin gruptan ayrıldığında gruba dahil edilen Josh Kllinhofer'in vedasıyla beraber aktardı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)’in paylaştığı bir gönderi ( 15 Ara, 2019, 12:28ös PST )

Yapılan açıklamada; “Red Hot Chili Peppers grubu olarak son 10 yıl içinde beraber çalıştığımız Josh Klinghoffer ile yolları ayırdığımızı açıklıyoruz. Josh, saygı ve sevgi duyduğumuz çok güzel bir müzisyen. Onunla geçirdiğimiz zamana ve bizimle paylaştığı sayısız armağana minnetarız. Ayrıca, büyük bir heyecan ile John Frusciante'nin yeniden grubumuza katıldığını duyurmak isteriz.” denildi.

JOHN FRUSCİENTE KİMDİR?

1978'de anne ve babasının boşanması nedeniyle annesi ile birlikte Florida'ya ertesi sene de Santa Monica'ya taşındı. Kaliforniya eyaletine geçtikten sonra rock müzikle tanıştı. İlk dinlediği gruplar Kiss, Aerosmith ve Germs 11 yaşında onu gitar dersi alma isteğine kadar itti. Gitar dersi aldıktan sonra müziğin teknik yönüyle daha çok ilgilenmeye başladı ve daha 14 yaşındayken Jimi Hendrix, Jimmy Page, Jeff Beck gibi gitaristlere odaklanmaya başladı.

17 yaşında annesinden ve üvey babasından ayrılarak kendi evinde yaşamaya ve de günün 15 saati gitar çalışmaya başladı. Bu arada müzikal vizyonu giderek genişledi ve Red Hot Chili Peppers başta olmak üzere Led Zeppelin, Lou Reed, David Bowie, Frank Zappa gibi grup ve müzisyenler Frusciante için vazgeçilmez hale geldi.

John Frusciante'nin bugüne kadar şarkılarını çaldığı ve söylediği müzisyen veya gruplar: Velvet Underground, Lou Reed, Roy Orbison, Beatles, Black Sabbath, David Bowie, Depeche Mode, Elton John, Ramones, Bee Gees, Jimi Hendrix, Cat Stevens, Nirvana, Joy Division, Syd Barrett, Radiohead, Frank Zappa, Thelonius Monster idi.