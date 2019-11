Kadıköy yangın yeri

Türk rock müziğinin başarılı solistlerinden Can Baydar, geçtiğimiz hafta Fatma Turgut ile birlikte yayınladıkları ‘’Yangın Yeri’’ isimli şarkısını sahnede ilk kez müzikseverler ile buluşturdu.

Geçtiğimiz akşam Dorock XL Kadıköy’de gerçekleşen konserde, Can Baydur ile Fatma Turgut, ‘Yangın Yeri’ni seslendirdi. Can Baydar ve Fatma Turgut, sahne öncesi basın mensuplarına konuştu. Can Baydar, çok heyecanlı olduklarını belirterek, “Yangın Yeri yeni şarkımız. Fatma ile birlikte üzerine çok titizlendik, çok çalıştık. Aslında bütün yaz bu şarkıyla uğraştık diyebilirim. Bu akşam sahnede ilk defa birlikte söyleyeceğiz. Sağ olsun Fatma, konserime geldi, konuğum olacak. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım” dedi.

Fatma Turgut ise şarkının güzel olması için çok uğraştıklarını ifade ederek, şöyle dedi: “Bizi seven, bizi takip eden insanların yüzünü kara çıkartmamak için güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün ilk defa çalacağız, ben de çok heyecanlıyım. Can’ın sahnesi bugün, onun sahnesine konuk olduğum için ekstra heyecanlıyım. Eminim ama güzel geçecek, çünkü çok kalabalık. Arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve dinlemeye gelenler bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ederiz.”

Can Baydar'ın efsaneleşen ”Ben Öldüm”, ”Bana Bir Şarkı Söyle” ve ”Yarım” gibi şarkılarının da seslendirildiği gecede dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.