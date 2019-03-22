Kalben ve Nil, Dorock XL’daki konserlerini iptal etti

Kalben ve Nil Karaibrahimgil, bir kadının feci bir şekilde darp edildiği Dorock XL'daki konserlerini iptal etti.

Kalben ve Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş’ta bulunan Dorock XL’daki konserlerini iptal etti. Mekanla ilgili geçtiğimiz aylarda bir kadının darp edildiği iddia edilmişti. Mekandan yapılan açıklamada, darp iddialarının karşılıklı olduğu öne sürülmüştü. Ancak, daha sonra ortaya çıkan görüntüler, bir kadının, mekandaki güvenlik görevlisi tarafından feci bir şekilde darp edildiğini gösteriyordu.

Bu görüntilerin ardından sosyal medya kullanıcıları, Dorock XL’da sahne almaya hazırlanan sanatçılara çağrıda bulunmuş ve mekanda sahne almamalarını istemişti. Bu çağrıya Kalben ve Nil Karaibrahimgil’den olumlu yanıt geldi.

İki isim de sosyal medya hesaplarından, mekandaki konserlerini iptal ettiğini duyurdu.



