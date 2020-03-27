Kalemşor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kalemşor mu, kalemşör mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kalemşor'dur.
KALEMŞOR NE DEMEK: Kaleme aldığı yazılarıyla sürekli olarak başka kişilere saldıran yazarlara verilen isim, kalem savaşçısı.
KALEMŞOR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin kalemşor mu, kalemşör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kalemşor şeklinde olmalıdır.
kalemşör (Yanlış kullanım)
kalemşor (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aslında iyi gazeteci ancak son zamanlardaki yazıları resmen bir kalemşor edasıyla yazılmış.”