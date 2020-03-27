Kalemşor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kalemşor mu, kalemşör mü?

Kalemşor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kalemşor mu, kalemşör mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kalemşor’dur. Kalemşor mu, kalemşör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kalemşor'dur.

KALEMŞOR NE DEMEK: Kaleme aldığı yazılarıyla sürekli olarak başka kişilere saldıran yazarlara verilen isim, kalem savaşçısı.

KALEMŞOR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kalemşor mu, kalemşör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kalemşor şeklinde olmalıdır.

kalemşör (Yanlış kullanım)

kalemşor (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aslında iyi gazeteci ancak son zamanlardaki yazıları resmen bir kalemşor edasıyla yazılmış.”