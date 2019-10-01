Karl Marx İstanbul’da!

Çağımıza yön veren en önemli düşünürlerden Karl Marx’ın hayatı ve düşünceleri bir zaman yolculuğundan geçerek sahne üzerine çıkıyor. Semih Çelenk'in uyarlayıp yönettiği oyunda Marx, öldükten sonra hakkında yapılan spekülasyonlardan, fikirlerinin yanlış anlaşılmasından şikâyetçi ve öte dünyadan gelip bu yanlış anlamaları düzeltmek istiyor.

Tiyatroevi, Howard Zinn'in 1999 yılında yazdığı “Marx in Soho” adlı oyunundan, Semih Çelenk'in uyarlayıp yönettiği “Marx İstanbul'da” oyununu ilk kez, Karl Marx'ın 201. doğum yıl dönümünde 5 Mayıs'ta sergiledi. Oyun, 14 Ekim’de Saat: 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) perde açacak.

2009 yılında yitirdiğimiz Amerikalı Marksist tarihçi Howard Zinn, Marx hakkındaki spekülasyonları ve yanlış anlamaları düzeltmek için bir kurgu yapmıştı. Marx, ölmeden önce yaşadığı yere Londra Soho'ya gelmek istiyor, fakat öte dünya bürokrasisi yüzünden New York Soho'ya yollanıyordu. O da Amerika üzerinden günümüz dünyasının, ekonomi-politik eleştirisini yapıyordu.



Oyunun yönetmeni Semih Çelenk ise Marx'ı İstanbul'a getiriyor. Çelenk, öte dünya bürokrasisinin Marx'ın dilekçesini yanlış anlayarak, onu Beyoğlu'ndaki Soho adlı bir eğlence kulübüne göndermesini, uyarlamasının çıkış noktası olarak aldığını söylüyor: “Marx bugünün Türkiye'sinden ekonomi politiğe, işsizliğe, yoksulluğa, küreselleşmeye bakıyor. Kendi ağzından kendi güncellemesini İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde kalabalığa oynayarak yapıyor.”

BU ZOR BİR İŞ

Oyunda Karl Marx rolünü üstlenen Hamit Demir ise Marx gibi tarihsel bir kişiliği, hem kendi gerçekliğiyle hem de bir fantastik hikâyenin kahramanı olarak Türkiye'de canlandırmanın birçok zorluğu bir arada barındırdığını söylüyor: “Bu rol, sadece tarihsel bir kişilik olsaydı oynaması daha kolay olurdu hiç kuşkusuz. Ama, hem kendi gerçekliğinde ve hem de bir fantastik hikâye içinde varsayımsal bir rol kişisi olarak düşünüyoruz. Bu zor bir iş. Üstelik bunu, bir de parodiye kaçmadan ciddi bir mizah içinde başarabilmek gerekiyor.”



KÜNYE

Yazan: Howard Zinn

Uyarlayan ve Yöneten: Semih Çelenk

Oynayan: Hamit Demir

Özgün Metin Çevirisi: Özüm Özgülgen (Marx in Soho)

Danışman: Prof. Dr. İzzettin Önder

Sahne Tasarımı: Cemre Gülveren

Işık Tasarımı: Emrah Sürücü

Fotoğraflar ve Afiş: Dilek Keleş

Grafitti Tasarım ve Uygulama: Tunç Dindaş

Yönetmen Yardımcıları: Reyhan Yücel- Ali Dündar

Yapım Koordinatörü: Dilek Keleş

Yapım Ekibi: Hale Üstün-Meryem Ateş