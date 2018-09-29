Kenan Doğulu da uyandıramadı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Kenan Doğulu, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Doğulu, bir ara seyircilerin arasına indi ve uyuyan minik hayranını uyandırmak istedi ancak başarılı olamadı.

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Kerki ve Solfej'in düzenlediği Açıkhava Güz konserleri kapsamında Bursa'da sahne alan Doğulu, Bursa’da ilk kez ‘Vay Be’ albümündeki şarkıların yanı sıra ‘İlk Adımı Sen At', ‘Güzeller İçinden', ‘Doktor', ‘Tutamıyorum Zamanı', ‘Kandırdım', ‘Baş Harfi Ben' ve ‘Şans Meleğim' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelen Doğulu, bir ara sahneden inip seyirciler arasında uyuyan küçük bir kız çocuğun yanına giderek minik hayranını uyandırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Ünlü sanatçı kendisini dinlemeye gelen küçük hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayarak sahnede bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

TEZAHÜRATLARA KARŞILIK VERDİ

Öte yandan Konser bitiminde Kenan Doğulu'nun fanları etkinlik alanın arka kapısında bekleyerek “Kenan Abi sen bizim her şeyimizsin” tezahüratları ile ünlü sanatçının kulisten çıkmasını bekledi. Kulisten çıkarak aracına yönelen başarılı popçu daha sonra kendisini tezahüratlar eşliğinde bekleyen hayranlarını fark ederek aracından inip, kapıda bekleyen sevenleriyle kucaklaşıp bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.