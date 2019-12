Kısa ama doyurucu: Umut Ekenler

Merhabalar Nur Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz?

1948 yılında İstanbul'un sevimli semti Bakırköy'de doğdum. Ke ndimi bildim bileli en iyi arkadaşlarım kağıtlar ve kalemlerdi. Önceleri her bulduğum kağıda kendimce resimler çiziktirirken, bu resimlere birer hikaye uydururken, kahramanları konuştururken, kitapların sihirli dünyasını keşfetmem de geç olmadı. Birinci sınıfı henüz yarılamamışken okumayı sınıfta ilk söken çocuk ben oldum ve sonra her hafta kitapçıya gidip kendisine kitap alan da işte o çocuk oldu. O dönemler bu günün renkli, nitelikli baskılı çocuk kitaplarını görmek imkansızdı. Çocuklara yönelik kitaplar yazan yazarlarımız da yoktu. Küçük boy, saman kağıda basılmış, resimsiz birkaç klasik kitaptan başka alacak kitap bulmak neredeyse olanaksızdı. Yine de okuma alışkanlığımda önemli yeri olan Varlık Yayınları Çocuk Klasikleri'ne nankörlük yapmak istemem. Her hafta bir kitapla başlayan bu dostluk yaşım ilerledikçe günde bir, gecede bir kitap gibi devam etti. Böylece mesleğimin kilometre taşları da döşenmeye başladı. 1967 yılında gazeteciliğe başladım. Mesleğimin otuzuncu yılında da kitap yazmaya karar verdim. Evliyim. Üç çocuğum var.

Şimdiye dek basılmış kaç kitabınız var? Ve sizin için en özeli hangisi?

İlk kitabım 1997 yılında yayınlandı. Gazetede çalışmayı sürdürüyordum. Ancak artık dünyaya yalnızca haber odaklı değil öyküler anlamında da bakmaya başlamıştım. Her olay ve herkes benim için bir roman, öykü ve hatta şiir olarak satırlara dökülür olmuştu. Şu ana kadar 100’e yakın kitabım yayınlandı. Kitaplarımın hepsi benim için çok özel. Her birinin kaleme alınış macerası farklı, bana verdiği tat farklı. Hepsi benim çocuğum gibi. Ancak benim gençler ve yetişkinler için de kaleme aldığım kitaplarım var. Onların gönlümdeki yeri de bambaşka. Örneğin bir mübadele romanı olan Hürriyet, Yüreğimin Kıyısında, gençlik romanlarım Reyhan ve Dönemeç, şiirlerim ve kısa öykülerimin yer aldığı kitabım Denize Küskün…

Yeni kitabınız “Umut Ekenler”in konusu nedir? Kaç yaş grubuna önerirsiniz?

On iki yaş üstü için yazdığım, 124 sayfalık bir roman Umut Ekenler. Kısa gibi görünmesine karşın son derece doyurucu bir metin. Yetişkinlerin de keyif ve ibretle okuyacakları destan yazmış bir halkın hikâyesi. Adana, Tarsus, Mersin, Hatay yöresinde kurtuluş savaşının ilk kıvılcımının çakıldığı bir hikâye. Kitabın arka kapağından kısaca alıntılarsam, “Memleket yangın yeriydi. Düşman ülkenin dört bir yanını sarmıştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden vatanını seven herkes milli mücadelenin yılmaz bir neferi olarak bu savaşta yerini aldı. Kitabın küçük kahramanları da korkusuzca göreve koştular. Kimi dağlara ekmek taşıdı, kimi ulak olup haberleri götürüp getirdi. Her yaştan vatansever, cepheye silah hazırladı. Nice Mustafalar, Osmanlar, Aliler, Gazi Dedeler, Hatice Kadınlar, can verdiler bu uğurda. Vatan toprağına tek düşman çizmesi değmesin diye. Gelecek nesiller, bizler özgürce, korkusuzca yaşayalım diye bu topraklara Umut Ektiler.”

Günümüz çocuk edebiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pek çok genç yazar arkadaşımız birbirinden nitelikli yapıtlar sunuyor. Yayınevleri bu alanın öneminin farkına vardı. Ancak yine de çok fazla kitap çıkıyor olması kalite konusunda da düşündürmüyor değil. Bu alanın verimini gören bazı “edebiyatçılar ve eğitimciler” de farklı bir yol sunuyorlar kitap yazmak isteyenlere. Bu bağlamda gün geçmiyor ki yeni bir ilanla yüz yüze gelmeyelim. Örnek verecek olursam “yaratıcı yazarlık”, “yaratıcı çocuk kitabı yazarlığı atölyesi” gibi başlıklar altında hevesli kişilere bu yolun atölyelerden geçtiği izlenimi veriliyor. Tabi bu da en çok yayınevlerini ve editörleri zorluyor. Eline sertifikasını ve yazdığı metni alan artık yazar olduğunu düşünüp yayınevlerine koşuyor. Burada göz ardı edilen en önemli konu ise edebiyatın da aslında bir sanat dalı olduğu ve her sanat dalındaki gibi başlıca besin kaynağının öncelikle yetenek olduğudur. O nedenle bu bir güzellik yarışması, mankenlik yarışması değil. Hele hedef kitle çocuk ise, öncelik çocuğa görelik olmalı. Ve elbette dilin, anlatımın en iyi şekilde kullanılmasıdır.

Sizce çocuklarına kitap alırken ailelerin nelere dikkat etmesi gerek?

Az önce de değindiğim gibi, kitabın çocuğun alımlamasına uygun olması. Dilin temiz ve iyi kullanılması en başta gelen özelliklerdir. Çocuk kitabı değil, çocuk edebiyatı diye düşünmek önemlidir.

KÜNYE

Sayfa Sayısı : 128

Baskı Yılı : 2019

Yayınevi : Altın Kitaplar