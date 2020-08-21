Köksal Ekinci ‘Suskun Gönül’ albümü ile müzikseverlerle buluştu

“Suskun Gönül” şarkısını bugün müzikseverlerle paylaşan sanatçı, albümün genel konseptini şöyle özetledi:

“Gönül, Türkçe’nin en derin kelimelerinden biri, kalbe hayat katan ve yaşamın en öz, en katıksız saf bilinç halidir aslında. Tasavvuf felsefesinde de gönül bütün duygu, düşünce, bilinç, sezgisellik ve kavrayışın, yani benliğin şekillenmesi ve geliştirilmesinde en önemli etken kabul edilir. Ve insanlar gönül rehberliğinde ancak, gerçeğe ulaşılabilir. Aklımız duygularla elde edilen bilgileri anlatırken, gönül ustalık ve derin bir kültürel zenginlik ile kazanılan bilgilerin kaynağıdır. Suskun Gönül de, uzun zamandır sessiz kalan kalplerin şarkı söyleme zamanının geldiğini anlatıyor.”



Suskun Gönül ve Kalbim’in Şarkısı isimli 2 yeni şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sunan Köksal Ekinci, albümde bu 2 şarkının 3’er versiyonunun dinleyicileri için uzun bir çalışma sürecinde hazırlandığını belirtti.

Albümdeki 6 şarkının prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü Alper Gemici üstlendi. Şarkıların mixleri İlkay Dinsever tarafından yapıldı. Mastering ile de Evren Arkman albüme katkı sağlayan müzisyenlerden.