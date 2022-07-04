Kopenhag saldırısı nedeniyle Harry Styles’ın “kalbi kırık”

Ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vereceği konseri, şehirde gerçekleşen silahlı bir saldırı sonucunda iptal etmek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Harry Styles, pazar günü üç kişinin öldürüldüğü saldırının ardından kalbinin, Kopenhag halkıyla birlikte “kırık” olduğunu söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, silahlı saldırının ardından sevdiklerini “birbirlerine göz kulak olmaya” teşvik eden Styles, “Kopenhag halkıyla birlikte kalbim kırıldı. Bu şehre bayılıyorum. İnsanlar çok sıcak ve sevgi dolu.”



“Kurbanlar, aileleri ve zarar gören herkes için harap oldum. Birlikte olamadığımız için üzgünüm. Lütfen birbirinize iyi bakın. H.” diye tweet attı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kopenhag polis müfettişi Soren Thomassen’e göre, 22 yaşındaki Danimarkalı bir adam, üç kişinin ölümüne ve üç kişinin de yaralanmasına yol açtığı silahlı saldırının ardından tutuklandı.

Şarkıcının yerel saatle 20:00’de performans göstermesi gerekiyordu ve saldırıdan kısa bir süre sonra organizatör, konserin “planlandığı gibi devam edeceğini” duyurdu. Ancak daha sonra eleştirilerin ardından konserin iptal olduğunu ilan etti.

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