Küçük rollerdeki büyük insanlık

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Erol Günaydın, 9 yıl önce aramızdan ayrıldı. Hayatının 60 yılını sahne ve kamera karşısında geçiren, 100’den fazla yapımda yer alan büyük usta, “Küçük rollerde büyük insanlıklar vardır. Ama insanlar onları bilmez” sözleriyle de akıllara kazındı.

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Cem YILDIRIM

Takvimler 15 Ekim 2012 tarihini gösterirken Türk tiyatrosu da büyük bir ustasını, Erol Günaydın'ı kaybetti. 60 yılını tiyatro ve kamera karşısında geçiren 1933 doğumlu Günaydın, arkasında birçok eser bırakarak hayata veda etti. Seslendirme, film, dizi, tiyatro sanatçısı olan, çok sayıda yapımda rol alan, meddahlık geleneğinde de Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye kadar uzanan tarihçenin son temsilcisi olan Günaydın, sevenleri tarafından ölüm yıldönümünde anıldı.

USTA JÜRİDEN GEÇTİ

Trabzon'da doğan Günaydın henüz 8 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a geldi. Galatasaray Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak girdi. Necdet Mahfi Ayral, Ahmet Kutsi Tecer ve Haldun Taner gibi usta isimlerin jüri üyesi olduğu Şehir Tiyatroları sınavını kazanarak, kariyerine ilk adımı attı. Sahneye ilk kez ise İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun “Andaval Palas” piyesindeki hırsız rolüyle çıktı. 1955'te Haldun Dormen Cep Tiyatrosu'nda “Papaz Kaçtı” adlı oyunla profesyonel aktörlük hayatına başladı.

ALTIN PORTAKAL'DA 2 ÖDÜL

Edebiyatla da ilgilenen Günaydın, Özdemir Asaf, Sait Faik, Necati Cumalı, Melih Cevdet Anday gibi birçok usta kalemle tanıştı. 1960'ta ilk sinema filminde rol aldı, TRT'deki “Çiçek Taksi” adlı dizinin de ana karakteri oldu. “Kuruntu Ailesi, Tatlı Kaçıklar, Cennet Mahallesi” yapımları çok sevildi. “Sinekli Bakkal” filminde “Kız Tevfik” tiplemesiyle zenneliği de denedi. 1967'de “Güzel Bir Gün” filmi ile Antalya Altın Portakal yarışmasında, hem senaryo hem de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

MÜZİK KLİPLERİNDE OYNADI

Sanat hayatı devam ederken, Okan Bayülgen'in “Disko Kralı” adlı programına “Müdavim konuk”' olarak katıldı. 2004'te Emre Altuğ'un “Aşk-ı Kıyamet”, 2010'da ise Athena'nın “Arsız Gönül” klibinde oynadı. 100'den fazla yapımda yer aldı. Bir röportajında “Ben küçük roller oynamayı çok severim. Mesela şemsiye açıp da yağmurda karşıdan karşıya geçen adamı severek oynarım. Küçük rollerde büyük insanlıklar vardır. Ama insanlar onları bilmez” sözleriyle de hafızalara kazındı.