Küçükken Atatürk’ün fotoğraflarına bakıp ‘dede’ derdim

Paris Aspen Arın 15 yaşında başarılı bir piyanist. ABD'de yaşıyor. Atatürk sevgisiyle dolu bir ailede büyüdü. Arın ilginç hikayesini şu sözlerle anlattı: “Babam Kemal, annem Esra Arın 30 yıl önce ABD'ye yerleşmiş. Benim ailem beni Atatürk sevgisi ile büyüttü. Küçüklüğümden beri Atatürk resimlerini gördüğümde annem ‘O senin deden' derdi. Ben de hep böyle bildim. Atatürk'ü dedem sandım.

Türkiye'ye ilk geldiğimde her yerde Atatürk resimleri gördüğümde anneme ‘Dedem ne kadar ünlü biri' demişim. Ailemizde bana hep bu anıyı anlatırlar. Sonra anladım ki aslında Atatürk bütün Türklerin dedesiymiş. Onun fikirlerini kendime örnek aldım. Bugün Atatürk'ün barış öğretisini rehber edinerek UNICEF'le çalışan bir vakfın barış elçiliği görevini yürütüyorum.”

BARIŞ MESAJI VERİYORUM

Dört yıldan bu yana UNICEF USA ile çalışan Harmony for Peace Foundation'in Müzik ve Barış Elçisi olan Paris Aspen Arın, “Genç nesillere müzik ile sevgi, saygı ve birlikteliği göstermek için çaba harcıyorum” dedi. Genç piyanist Arın sözlerine şöyle devam etti: “On binlerce okul çocuğuna konserler vererek barış mesajları veriyorum. Gelir seviyesi düşük öğrencilere okul çantası, Afrika'daki öğrencilere sabun alabilmek için konserler veriyorum..”

ÇOK ÇALIŞIN VE SORGULAYIN

Paris, Türkiye'deki yaşıtlarına şu mesajı veriyor: “Her zaman kendiniz olun. Hakkınızı arayın ama kendine güven ile saygısızlığı karıştırmayın, olaylara sevgi ile bakın. Popüler olmak için asla küfür etmek zorunda değilsiniz. Sosyal medyada gördüğünüz çılgınlıkları, meşhur olmak için yapmayın. Çok çalışın ve devamlı sorgulayın. Benim bütün şarkılarım ve sosyal mesajlarım hep eşitlik, ırksızlık sevgi üzerinedir. Siz de Atatürk'ün barış öğretisini kendinize rehber edinin.”

KLASİK MÜZİK EĞİTİMİ ALDIM

Harika çocuk kabul edilen Paris Aspen Arın, 2 yaşından beri piyano çalıyor. Dünyaca ünlü ustalardan piyano ve klasik müzik eğitimi aldı. Arın çalışmalarını şöyle özetledi: “Grammy ödüllü Guillermo Lefeld ve Dave Poler ile birçok beste yaptık. Star Wars filmlerinin müziklerini yapan ekipteki Jonathan Keith ile 5 yaşından beri çalışıyorum. The Voice programının koçu Jessie Chirinos ile de vokal dersleri çalışıyorum. İlk çocuk kitabım 11 yaşımdayken basıldı. Kitabın devamını hazırlıyorum, çok yakında baskıya girecek. Liseyi bitirmeme 2 yıl kaldı. Akademik olarak çok ileri derecede eğitim almaya çalışıyorum. Bütün hayalim Columbia Üniversitesi'ne girebilmek.” Paris Aspen Arın, ayrıca ünlü Carnegie Hall'da 6 kere, Lincoln Center'da 2 kere ve birçok değişik konser salonunda da defalarca konser verdi.