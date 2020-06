Kurşunlu Manastırı’nda tehlike devam ediyor

Her yıl yapılan incelemelerde sık sık gündeme getirilmesine rağmen manastırdaki sorunlara çözüm üretilmeyince, tarihi eserin önemli bir bölümünün yıkılmasına neden olmuştu. Kuşadası'na bağlı Davutlar sınırları içerisinde bulunan manastırın kubbesinin taşıyıcı payelerinden birinin tamamen yıkılarak tahrip olduğu da tespit edildi. Aydın ilinin Beşparmak Dağları'nda bulunan Stylos (Arapavlusu) Manastırı'ndan sonra 2. Manastırı konumundaki Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki Kurşunlu Manastırı, Dilek Yarımadası'nın doğu kısmında ayazmaların arasında, zengin biyoçeşitlilik barındıran bir doğa alanının içinde yer alıyor.

“HER AN ÇÖKEBİLİR”



Bölgede inceleme yapan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Her an çökme tehlikesi bulunan kilise içine girilmesi son derece tehlikelidir. Onlarca turist kafilesinin girdiği kilisenin kubbesinin çökmesi halinde bir facia yaşanabilir. Her gelenin içeriye rahatlıkla girdiği, bir önlem ya da bir uyarı tabelası bulunmadığından, kilisenin durumu hakkında bilgi sahibi olmayan gruplar rahatlıkla ziyaret edilebilen bir yer düşüncesiyle kendilerini güvende hissederek içeri girmektedir. Bu konuda acil bir önlem alınıp, bir an önce kubbenin çökmemesi için gerekli güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır” dedi. (İHA)