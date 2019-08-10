Lady Gaga’nın Oscar’lı şarkıcı Shallow’un çalıntı olduğu iddia edildi

Lady Gaga, Bradley Cooper ile A Star Is Born filminde başrolde yer almış ve film için yaptığı Shallow ile de Oscar kazanmıştı. Geçtiğimiz gün ise bu şarkının çalıntı olduğu yönünde iddialar ortaya çıktı...

Lady Gaga'nın başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının kendisine ait olduğunu söyleyen Steve Ronsen adlı müzisyen, Shallow şarkısının, 2012 yılında çıkardığı ve SoundCloud'a yüklediği şarkısının anahtar elementleri üzerine kurulduğunu ve aynı üç notalık melodiyi taklit ettiğini iddia etti.

Lady Gaga'ya dava açacağını söyleyen Ronsen'in milyonlarca dolar para talep ettiği öğrenildi.Lady Gaga'nın avukatı Orin Snyder ise, “Ronsen başarılı bir sanatçının sırtından kolay para kazanmaya çalışıyor” dedi.