Lady Gaga’nın Oscar’lı şarkıcı Shallow’un çalıntı olduğu iddia edildi
Lady Gaga'nın başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının kendisine ait olduğunu söyleyen Steve Ronsen adlı müzisyen, Shallow şarkısının, 2012 yılında çıkardığı ve SoundCloud'a yüklediği şarkısının anahtar elementleri üzerine kurulduğunu ve aynı üç notalık melodiyi taklit ettiğini iddia etti.
Lady Gaga'ya dava açacağını söyleyen Ronsen'in milyonlarca dolar para talep ettiği öğrenildi.Lady Gaga'nın avukatı Orin Snyder ise, “Ronsen başarılı bir sanatçının sırtından kolay para kazanmaya çalışıyor” dedi.