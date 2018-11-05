Latife Tekin’den yazar olmak isteyenlere tavsiye

Türk edebiyatının usta ismi Latife Tekin, yazar olmak isteyenlere, şu öğüdü verdi: "Kimseyi dinlemeyin. İçinizden gelen sese kulak verin. Çok istemeye hiçbir şey dayanamaz, bir roman bile. İhtiyacınız olan şey cesaretten ziyade tutku."

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kısa bir süre önce yeni romanları Manves City ve Sürüklenme’yi okurlarla buluşturan edebiyatımızın usta yazarı Latife Tekin, Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “Edebiyatta Ölüm Yokmuş: Latife Tekin'le Buluşma” başlıklı panele katıldı. santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenen buluşmada Latife Tekin öğrencilerle hem yazarlık hikayesini paylaştı hem de yazar olmak isteyenlere önerilerde bulundu. Yeni romanlarının hazırlık aşamasında uzun zaman sanayi mahallelerinde kaldığını anlatan Tekin, “Kimi zaman kimliğimi gizledim, işçi evlerinde yaşadım. İlk başta ‘Sürüklenme'yi yazmaya karar vermiştim; ama insan sürüklenen bir varlık. Kendi kararlarını kendi verdiğini zannediyor, oysa durum öyle değil. Manves City'de ‘yeni yoksulluğu' tanımak ve anlamak istedim. Yoksullukla ilgili yazmadan daha fazla duramayacaktım. Steril edebiyat beni fazla ilgilendirmiyor” dedi.

“TEKRARLANAMAZ BİR DENEYİM”

Yazar, simge kitaplarından “Sevgili Arsız Ölüm”le ilgili yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı. 12 Eylül'den birkaç gün sonra, evdeki yemek masasında, ödünç bir daktiloyla kitabı yazmaya başladığını paylaşan Latife Tekin, şöyle dedi: “Uyuyamıyordum. Kitap, bana kendini yazdırdı. Saatlerce gülerek, ağlayarak geçirdiğim; oldukça heyecanlı, bir daha tekrarlanamaz bir deneyimdi.”

“KİMSEYİ DİNLEMEYİN”

Yazar olmak isteyen gençlere önerilerde bulunan Tekin, “Kimseyi dinlemeyin, ben böyle yaptım. İçinizden gelen sese kulak verin, kendi okunuzun doğrusuna gidin ve çok isteyin. Çok istemeye hiçbir şey dayanamaz, bir roman bile. İhtiyacınız olan şey cesaretten ziyade tutku” dedi.