Leslie Grace’den Batgirl paylaşımı

Leslie Grace, yeni filmi vizyona girmeden önce hayranlarıyla ikonik Batgirl kostümlü halini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki oyuncu, başrolü oynadığı filmden ilk kez kostümlü fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Grace, paylaşımıyla birlikte Scott Beatty ve Chuck Dixon tarafından yazılan Batgirl: Year One’dan bir alıntı paylaştı:

“Beklentilerini onlara karşı kullanıyorum. Bu onların zayıflığı olacak. Benim değil. Bırakın beni hafife alsınlar… Ve koruma kalkanları düştüğünde ve gururları yükseldiğinde, onları tekmelememe izin verin.”

Ekran yıldızı, geçen yıl Temmuz ayında Batgirl rolünü aldığını Twitter’da hayranlarına duyurmuştu:

“Yazdıklarıma inanamıyorum… DC’ye beni aileye kabul ettiği için TEŞEKKÜR EDERİM! Ona, sahip olduğum her şeyi vermeye hazırım!”

Beyaz perdedeki ilk Batman olduktan otuz yıldan fazla bir süre sonra, Michael Keaton bir kez daha pelerini ve cübbesini giyecek. The Hollywood Reporter’a göre 70 yaşındaki aktör kısa süre önce Warner Bros. ve HBO Max’in Batgirl filminde Batman namı diğer Bruce Wayne olarak geri dönmek için anlaşma imzaladı.

Keaton, 1989’da Batman’da beyaz perdede ilk Kara Şövalye’yi oynadı ve 1992’de Batman Returns’de yeniden canlandırdı.

Batgirl’ün senaryosunu Christina Hodson’ın yazdı, Adil El Arbi ve Bilall Fallah yönetiyor. Filmin vizyon tarihi ise henüz belli değil.

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