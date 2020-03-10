Madımak’ta öldürülen 33 cana saygı duruşu: Hasret

1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli’nde otuz iki aydınla beraber katledilen ozan Hasret Gültekin’in hayatını sahneye taşıyan “Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali”, ilk kez izleyicilerle buluştu.

‘Hasret: Hasret Gültekin Türkü Müzikali’, ilk kez dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde perde açtı. İlk gösterime Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin'in yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Canan Kaftancıoğlu, Özge – Şevket Çoruh, Erdal Erzincan, Uğur Aslan – Sema Ergenekon, Ali Seçkiner Alıcı, Mazlum Çimen, Nail Kırmızıgül, Müfit Can Saçıntı, Cansu Fırıncı, Gülsüm Alkan, Berrin Arısoy, Murat Şeker, Kubilay Penbeklioğlu, Pervin Bağdat, Caner Güler ve Aslı Altaylar gibi isimler katıldı.



AYAKTA ALKIŞLANDI

Şirin Aktemur'un yazıp yönettiği “Hasret”te Gültekin'i birlikte canlandıran oyuncu Devrim Evin ve ona bağlamasıyla eşlik eden müzisyen Deniz Türkan, Madımak Oteli'nde katledilen 33 cana bir saygı duruşu niteliği taşıyan duygu yüklü oyun sonrasında dakikalarca ayakta alkışlandılar.

Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali; 15 Mart'ta Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde, 20 Mart'ta Berlin Tiyatro Festivali kapsamında Akademie der Künste'de, 5 Nisan'da Kenter Tiyatrosu'nda, 10 Nisan'da Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali'nde, 12 Nisan'da Baba Sahne'de, 17 Nisan'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde, 3 Mayıs'ta ise Londra Millfield Theatre'da sahnelenecek.