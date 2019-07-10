Makine nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre makine mi, makina mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘makine’dir.
MAKİNE NE DEMEK:
1- Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü.
2- Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması.
3- Halk ağzında Araba, otomobil.
MAKİNE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “makine mi, makina mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı makine şeklinde olmalıdır.
makina (Yanlış kullanım)
makine (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Üniversitenin makine mühendisliği bölümünü kazandı.”