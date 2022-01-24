Marilyn Monroe’nun dev heykeli kenti karıştırdı

Amerikalı heykeltraş Seward Johnson tarafından yapılan, Hollywood'un efsane isimlerinden oyuncu Marilyn Monroe'nun dev boyuttaki heykeli Palm Springs kentinin en fazla ziyaretçi çeken noktalarından biri. Fakat heykelin cinsiyetçi olduğunu söyleyenler ise heykelin kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Sanatçının “Forever Marilyn” adını verdiği heykeli 26 metre yüksekliğinde. Yıldız oyuncunun, sinema tarihinin kült sahneleri arasında yer alan ‘The Seven Year Itch’ filmindeki elbisesinin eteğinin havalandığı anı yansıtan heykel, kent halkını ikiye bölmüş durumda.

2012 yılında kente yerleştirilen heykel, tepkiler üzerine iki yıl sonra kaldırılmıştı. 5 yıllık bir aradan sonra, bir turizm grubu olan PS Resorts, 1 milyon dolar ödeyerek heykeli tekrar kente getirmişti.

Heykeli, ‘cinsiyetçi’ bularak kentlerinden kaldırılmasını isteyenler Change.org üzerinden başlatılan dilekçe kampanyasına 40 binden fazla imza verdi. Heykelin, insanların etek altı fotoğraf çekmek gibi suç kabul edilen bir olayı ‘normalmiş gibi’ bilinçaltlarına yerleştirebileceğini savunan imza sahipleri, bunun bir sanat eseri olduğuna da inanmıyor.

Heykelin yerleştirildiği yere itiraz edenler arasında Palm Springs Sanat Müzesi yönetimi de bulunuyor. Müze müdürü Louis Grachos, müzeyi çok sayıda çocuğun ziyaret ettiğini ve binalarından çıkan çocukların devasa Marilyn heykeli ve iç çamaşırıyla karşılarında görmelerinden rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Heykeli savunanlar ise, Marilyn heykelinin insanları mutlu ettiğini, kente çok sayıda turist çektiğini ifade ediyor. Marilyn, 1949 yılında 22 yaşındayken Palm Springs’te Charlie Farrell’in Racquet Club’ında William Morris yetenek ajanı Johnny Hyde tarafından keşfedilmişti. Çelik ve alüminyumdan yapılma heykelin mevcut yerinde 3 yıl boyunca kalması planlanıyor.

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