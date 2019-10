Marvel filmleri ‘sinema’ değil dedi, polemiğe Robert Downey Jr. da katıldı

Empire dergisine konuşan Hollywood’un duayen yönetmeni Martin Scorsese, çizgi romanlardan uyarlanan ve en çok hasılat getiren filmler arasında yer alan Marvel yapımları için “Bunlar sinema değil” dedi.

Scorsese, Marvel Cinematic Universe filmlerini, eğlence parkına benzettiğini de sözlerine ekledi. Birçok Marvel süper kahramanlarının bir arada olduğu Avengers: Endgame adlı yapım geçtiğimiz yaz 2.8 milyar dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu.

Bu tip filmleri birer sanat eseri olarak görmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirterek, “Böyle yapmayı denedim, ancak bunlar sinema değil. Açıkçası aklıma gelen ilk şey, filmin şartları içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncular ve bir eğlence parkı. Bu yapımlar insanların duygusal ve psikolojik tecrübelerini diğer insanlara aktardığı sinema filmler değil” dedi. Marvel’ın CEO’su Kevin Feige ise ünlü yönetmenin bu sözleri üzerine kendi filmlerini savundu. Feige, “Uçan insanları ya da uzay gemilerini umursamamak çok basit. Alfred Hitchcock hiçbir zaman en iyi yönetmen ödülünü almadı, alsaydı güzel olurdu ancak bu her şey demek değil. Marvel hayranlarıyla dolu bir odada olmayı tercih ederim” dedi.

Polemiğe Iron Man’i canlandıran ünlü oyuncu Robert Downey Jr da dahil oldu. Katıldığı programda Howard Stern’in “Ama bunlar film değil mi?” sorusuna karşılık, “Yani filmler sinemada gösteriliyor. Scorsese’nin görüşlerini takdir ediyorum. Bence farklı bakış açıları ihtiyaç duyduğumuz şeyleri içeriyor ve böylece yolumuza odaklanarak devam edebiliriz” şeklinde cevap verdi. Scorsese’nin Marvel’ın başarısını kıskandığı yönünde sözlere ise “Tabii ki başarıyı kıskanmıyor, yani o Martin Scorsese! Bu tarz filmlerin nasıl olduğu ile ilgili söylenecek çok şey var ve eğer bununla ilgili bir sorun varsa, o sorunun bir parçası olduğum için mutluyum” dedi.

Robert Downey Jr, Martin Scorsese’nin bu eleştirilerini, sanatın formuyla ilgili olduğunu savundu.

Scorsese’nin bu eleştirilerine film yapımcıları James Gunn ve Joss Whedon da tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yönetmenin sözlerine, “Sinemaya katkılarından dolayı kendisine minnettarım. The Irishman filmini izlemeye can atıyorum” şeklinde cevap verdi. Joss Whedon ise Scorsese’ye her zaman saygı duyduğunu belirterek, “Onun ne demek istediğini anlıyorum. Ancak her daim sinirli olmam hiçin hep bir neden var” dedi.

Taxi Driver, Goodfellas, Raging Bull gibi kült filmlerin yönetmeni Scorsese, 2007 yılında çektiği The Departed (Köstebek) filmi ile en iyi yönetmen Oscar’ını aldı. Martin Scorsese’nin son filmi The Irishman ise 27 Kasım’da gösterime girecek.