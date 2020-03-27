Meghan Markle, Disney belgeselini seslendirdi

Meghan Markle vahşi yaşam derneği Elephants Without Borders'a yardım sağlamak için Disney ile bir seslendirme projesi için anlaşmıştı. Markle'ın bir filmi seslendirdiği belgelerin fragmanı yayınlandı...

Meghan Markle Hollywood’a geri döndü. Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı almadan önce Beyonce’nin Nala karakterini seslendirdiği Aslan Kral filminin galasına katılan ve burada Disney’in CEO’su ile görüşen Markle hakkında, o günden sonra yeni bir filmde yer alacağı konuşuluyordu. Sonra ise Disney ile bir belgesel seslendirme projesinin onaylandığı ortaya çıktı.



Meghan Markle vahşi yaşam derneği Elephants Without Borders’a yardım sağlamak için Disney ile bir seslendirme projesi için anlaştı ve belgeselin fragmanı dün ilk kez yayınlandı. 3 Nisan’da prömiyeri yapılacak olan belgesel Disney Plus’ta yayınlanacak. Elephat belgeselinde, bir fil ailesinin, Afrika’da hayatlarını değiştirecek macerası anlatılıyor.