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Mehmet Ali Erbil’in oynadığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin tanıtımı çıktı
Mehmet Ali Erbil’in oynadığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin tanıtımı çıktı
Chloe Loughnan 3 Nisan'da vizyona girecek olan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları adlı filmin tanıtımını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptı. Chloe'nin tanıtımını yaptığı filmin sürprizi ise Mehmet Ali Erbil oldu.
Kültür Sanat 18 Ocak 2020 - 14:35

Mehmet Ali Erbil, geçen yıl Temmuz ayında uzun bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuş ve sonrasında bir magazin programına katılmıştı. Sakallı haliyle canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, bu imajının kadrosunda bulunduğu film projesi için olduğunu söylemişti.

CHLOE PAYLAŞTI…

Yer aldığı film projesinden sonra yakın aralıklarla sağlık sorunları yaşayan ve hastaneye kaldırılan Erbil’in Hababam Sınıfı Yaz Oyunları adlı filmdeki ilk görüntüleri ortaya çıktı. Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe tarafından paylaşılan görüntülerde Mehmet Ali Erbil’i Hababam Sınıfı öğrencilerine akıl hocalığı yaparken görüyoruz.

 