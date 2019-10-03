Merakla beklenen film Joker vizyona giriyor

Sinemalarda bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girecek. Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı başarısız bir komedyenin hayatını anlatan "Joker" de izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’deki sinemalarda bu hafta 5’i yerli 7 film vizyona girecek. Todd Phillips’in yönetmenliğini yaptığı; Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Shea Whigham, Frances Conroy ve Bryan Callen’in rol aldığı “Joker” izleyici ile buluşacak. Başrolünü Joaquin Phoenix’in üstlendiği film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bir “Joker” karakterine dönüşümünü konu ediniyor. Yönetmen Todd Phillips’in senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme aldığı film; kalabalıklar içinde bile her an yalnız olan ve bağ kurma arayışında olan bir adamın; çevresindeki herkesle gitgide nasıl uyumsuz hale geldiğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

PİRANALAR

Gomorra’nın yazarı Roberto Saviano’nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı “Piranalar”, Napoli’de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor. İlk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan filme adını veren “piranalar”, “silahlı çete” olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Amatör genç oyuncuların rol aldığı film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini gözlemlerken bir yandan da ergen duygu durumunun suç dünyasından nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor. Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Ar Tem, Pasquale Marotta, Mattia Piano Del Balzo ve Ciro Vecchione’nin rol aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Claudio Giovannesi oturuyor.



KUŞATMA 7 UYUYANLAR

Utku Uçar’ın yönettiği “Kuşatma 7 Uyuyanlar”ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor. Ahmet Şafak’ın senaryosunu yazdığı film; Amerikalı “Blackwater” subayı Falcon’un Kerkük’e gelmesi üzerine, özel bir Türk birliğinin bölgedeki kaos baronlarının komplosuna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

KEŞFEDİLMEMİŞ ÇOCUKLAR

Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç’ın birlikte yönettiği “Keşfedilmemiş Çocuklar”, aileleri tarafından terk edilmiş ve yuvada kalan, türlü yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini odağına alıyor. Efe Ekemen, Egemen Mustafa Almacı, Mert Erdoğdu ve Ayşenaz Aydoğmuş’un rol aldığı dram türündeki filmin senaryosu Murat Ünalan’a ait.

HAREKET SEKİZ

Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi isimlerin başrolünde oynadığı “Hareket Sekiz”; Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun etrafında dönen olayları anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu’nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı komedi türündeki film’in müzikleri Murat Başaran imzası taşıyor.



DERT BENDE

Haftanın bir diğer yerli komedi filmi “Dert Bende”de Mert’in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen bir grup gencin arkadaşlarını kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor. Berat Özdoğan’ın yönettiği filmde Ümit Kantarcılar, Onur Dilber, Jessica May, Sermet Yeşil, Ahu Sungur ve Cihan Albayrak gibi isimler rol aldı.

KRAL ŞAKİR KORSANLAR DİYARI

2018 yapımı “Kral Şakir Oyun Zamanı”nın devam filmi “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yaptı.