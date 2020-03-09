MESAM iddiaları yargıya taşındı! Ali Haydar Timisi’den Recep Ergül’e cevap…

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyesi Ali Haydar Timisi, kurumun eski yönetim kurulu üyesi Recep Ergül'ün kendisi hakkında "Üyelere ait 588 bin TL telif hakkını 21 yaşındaki birisine aktardı" iddiaları ile ilgili dava açacağını söyledi.

MESAM’da Orhan Gencebay’ın ekibinde yer alan ve kayyum olarak da kurumda görev yapan Recep Ergül, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlemişti. Ergül, bu toplantıda son yönetim kurulunda üye olarak görev yapan Ali Haydar Timisi ile ilgili şu iddialarda bulunmuştu: “2010 yılında MESAM'da yönetim kurulu üyesi olan Ali Haydar Timisi, eniştesinin ofisinden uzaktan erişim ile MESAM veritabanını ele geçirdi. Bu yolla üyelere ait telif haklarını 21 yaşındaki bir kişiye 588 bin TL aktardı. Ne yazık ki o dönem Arif Sağ yönetimi bu açığı gördü ve bunu mahkemeye taşımadı. Bu belgenin savcılar tarafından yapılan araştırmalar sonucu elimizde.”

Ali Haydar Timisi, bu iddialara sert tepki gösterdi. Ergül hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Timisi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

6 Mart 2020 tarihinde 10-15 kişilik bir grup MESAM üyesi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Recep Ergül adlı şahıs, Arif Sağ başkanlığındaki yönetim kurulumuz ve şahsım hakkında iftira niteliğinde açıklamalarda bulunmuştur.

‘İFTİRA KAMPANYALARI DÜZENLEME BAŞLADI’

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Recep Ergül önderliğindeki bir grup üye, MESAM'da yönetimi ele geçirmek için daha önce başvurdukları, görevden aldırma, genel kurullarımızın iptal edilmesi için dava açma ve yönetim kurulu üyelerimizi üyelikten çıkarma gibi faaliyetlerine bir yenisini daha eklemiş ve bu sefer de ‘çamur at izi kalsın’ mantığı ile haberde yer aldığı şekilde iftira kampanyaları düzenlemeye başlamıştır. Yaptıkları basın açıklamasında şahsıma ve yönetim kurulumuza yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı bilgilerden oluşmaktadır, iftiradır.

Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli suç duyurusu ve hukuki girişimlerimizi yapmış bulunmaktayız.”