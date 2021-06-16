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MESAM’da sanatçıları heyecanlandıran seçim 

Türkiye'nin en büyük sanatçı örgütü olan MESAM'da (Musiki Eserleri Meslek Birliği) seçim var. 30 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurulda Recep Ergül, Sümer Ezgü ve Cahit Berkay grupları yarışacak.

Hayati ARIGAN
Güncellenme: 12:48, 16/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
MESAM’da sanatçıları heyecanlandıran seçim 

30 Haziran’da gerçekleşecek MESAM yönetimine aday olan Recep Ergül, dün düzenlediği basın toplantısında  grubunu tanıttı.

300 MESAM üyesinin katıldığı toplantıda, Recep Ergül projelerini açıkladı. MESAM’ın kasasında bulunan paranın 20 milyon TL’sini üyelere dağıtacağını açıklayan Ergül, MESAM TV, MESAM Cafe, MSG ile birlikte hareket etme, 81 ilde lisanslama gibi projelerinin olduğunu aktardı.

Recep Ergül’ün grubunda İskender Paydaş, Fuat Güner, Suat Suna, Hülya Şenkul, Göksel Pesenpaten, Grup Yorum eski üyesi Zülfü Beyhan ve Selim Çaldıran gibi isimler yer alıyor.

Berkay seçim Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:38,