Metropolis Antik Kenti’nde 1800 yıllık heykel bulundu

Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasındaki ‘Ana Tanrıça Kenti’ olarak bilinen Metropolis Antik Kenti’nde 1990 yılından beri kazı çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, Geç Neolitik Çağı’ndaki ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ’a, Helenistik Çağ’dan Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine kadar birçok uygarlığın izlerine rastlanıyor.

Birçok anıtsal yapının gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yıl da sürdürülen kazı çalışmalarında, 1800 yıllık kadın heykeli bulundu. Roma dönemine ait 1,5 metre boyundaki mermer heykelin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

“METROPOLİS’İN HELENİSTİK YAPISINA UYGUN HEYKEL BULDUK”

Metropolis Antik Kenti’nde kazı başkanlığını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, kazı çalışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu yılki kazı çalışmaların başındayız. Güzel sürprizle başladık. Metropolis’in Helenistik yapısına uygun heykel bulduk. Giyimli bir kadın heykeli, mermerden yontunmuş bir eser. Metropolisin üslubuna uygun şekilde yapılmış.”

“Bu şekilde birçok heykel bulundu Metropolis’te. Başı ne yazık ki noksan. Mermerden yapılmış. Giyimli genç kadına ait heykel. Şu an kazı evinde uzman konservatörlerce temizleniyor. Eserin noksan kısımları süren kazılarda bulunup heykel tamamlanınca, İzmir Müze Müdürlüğü’ndeki yerine yerleştirilecek.” (DHA)



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