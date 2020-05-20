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MFÖ’den ‘maske tak’ şarkısı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali
MFÖ’den ‘maske tak’ şarkısı! Kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali
MFÖ corona virüsü ile mücadele kapsamında maske takmanın önemine dikkat çekmek için bir araya geldi. Kanser tedavisi gören Özkan Uğur da arkadaşlarıyla kamera karşısına geçti...
Kültür Sanat 20 Mayıs 2020 - 13:28

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan MFÖ, corana virüsü ile mücadele kapsamında, vatandaşlara çağrıda bulunmak için yeniden bir araya geldi. Maske takmanın önemini anlatan bir şarkı için kamera karşısına geçen MFÖ üyesi Özkan Uğur’un ise son hali dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı’nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamayan, Uğur, 2013 yılında lenf kanserini yenmiş, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlamıştı. Usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor” demişti.

Son güncelleme: 13:32 - 20.05.2020
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