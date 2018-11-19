MIX Festival, zengin sahnesiyle beğeni topladı

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Farklı müzik türlerini Zorlu PSM çatısı altında bir araya getiren MIX Festival, unutulmaz performanslarla ve etkinliklerle sona erdi. Festivale Norveç müzik sahnesinin en yetenekli isimlerinden Aurora'nın ve son zamanların en çok konuşulan elektronik müzik ikilisi Polo & Pan'in performansları damga vurdu.



Festival kapsamında kadife sesiyle büyüleyen Sophie Hunger; indie'nin Montpellier hali Kazy Lambist; Barselona çıkışlı dahi DJ ve yapımcı Undo; house ve minimal techno'nun Fransa'daki karşılığı Losless; Londra'dan R&B fırtınası estiren Tender; ünlü elektronik müzik prodüktörü Emancipator'un canlı performanslarıyla sahnede olduğu projesi Emancipator Ensemble; post-rock'ı elektronik müzikle harmanlayan kuzenler Otzeki; elektronik müziğin Fransa'daki temsilcilerinden Her; Türkiye'de gerçekleşmiş birçok festivalde katılımcıları dans pistinde soluksuz bırakan Mabbas; 70'lerin Türkçe şarkılarına getirdikleri sıra dışı yorumlarla eşsiz disco ritmler yaratan Hey! Douglas; ülkemizin en başarılı saykodelik müzik gruplarından BaBa Zula; Türkçe funk ve saykodelik şarkılarla dans ettirmeyi başaran Turkish Edits; deep tech ve etnik elektronik müziğin birlikteliğini sunan Monality; mix'leriyle ünü ülke sınırlarını aşan Barış K; yerli sahnenin sevilen isimlerinden Sevil Soylu, Zeynep Erbay, Cava Grande ve Nova Persona unutulmaz performanslara imza attı.



