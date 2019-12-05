“Mucize 2″nin mucize hikayesi

'Mucize 2' ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, filmin hikayesini anlattı. İzmit'te yaşayan 5 yaşındaki engelli çocuk Duru'nun kendisine ilham olduğunu söyleyen Kırmızıgül, "Sevgili Duru eğer sen olmasaydın, böyle bir film gerçekten olmayacaktı. Ben bunu senin için yazdım" dedi.

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Mucize' serisinin devam filmi ‘Mucize 2: Aşk', gala gösteriminde izleyiciyle buluştu. Uniq Hall'de gerçekleşen gösterime Kırmızıgül ve tüm oyuncu kadrosu ile aralarında İstanbul Kültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Oktay Kaynarca, Haluk Levent, Ahmet Kural, Kubat, Burak Kut, Murat Cemcir, Murat Han, Polat Yağcı, Semiramis Pekkan, Seray Sever, İrem Derici, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kırmızıgül, 3,5 yıllık maraton benim için bugün sona eriyor. Bugün filmim vizyona çıkacak. Söz bundan sonra seyircide ve sevgili dostlarımda. Umarım gişede de hak ettiği yeri alır” dedi.

‘BU FİLM BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ’

Filmde 140'ın üzerinde down sendromlu kişiye yer verdiklerini açıklayan Kırmızıgül, “Bu insanlar kusurlu, engelli, sakat ya da özürlü değil. Bence bu insanlar özel insanlar. Biz ekip olarak bu insanların yanındayız. Zaten bu film de bizim için bir sosyal sorumluluk projesi” diye konuştu.

Sanatçı, ‘Mucize'nin vizyona girmesinin ardından İzmit'ten 5 yaşında fizik tedavisini reddeden engelli çocuk Duru’nun annesinin yolladığı videoyu anlatarak, “O videoda, bizim ana karakterimiz olan Aziz'e ve Mahsun Abi'sine bir mesajı vardı. ‘Aziz Ağabey, Mahsun Ağabey, ben size söz veriyorum, fizik tedaviyi kabul edeceğim ve en yakın zamanda ayağa kalkacağım'. O küçük çocuk bende çok büyük bir pencere açtı. Aslında devam filmini düşünmüyordum. Bana şunu söylüyordu aslında; Aziz'in nasıl yürüdüğünü, nasıl ayağa kalktığını, anlat bize” dedi. Videoyu izledikten sonra Duru isimli çocukla telefonda konuştuğunu dile getiren Kırmızıgül, “Ben senin için bu filmin ikincisini yazacağım. Sen de bana söz ver, ayağa kalkacaksın, dedim. O Duru, ayağa kalktı ve bu filmde de oynadı. Sevgili Duru eğer sen olmasaydın, böyle bir film gerçekten olmayacaktı. Ben bunu senin için yazdım” açıklamasını yaptı.

‘ANADOLU’YU, BİZİM İNSANLARIMIZI ANLATIYOR’

Filmi izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şöyle dedi: “Mahsun Bey’i kutluyorum. Bugüne kadar çektiği filmleri izledim. Bir özelliği var, topraklarımızı hissettiren bir ruhu var ve iyi senaryolar, iyi oyuncularla Anadolu’yu, bizim insanımızı, bizim olaylarımızı anlatıyor. Çok etkilendim. Bir filmin ders çıkarılan bir ruhu olunca, onu ben daha çok benimsiyorum. O bakımdan değerli.”

İmamoğlu, en son ‘Babam ve Oğlum' adlı filmden çok etkilendiğini, bir filmde ağlaması gerekiyorsa ağlayabileceğini vurgulayarak, “Bilmiyorum ağlar mıyız ama ders alacağımız kesin” diye konuştu. Oyuncu, yönetmen Cem Yılmaz da hayırlı olsun dileğinde bulunarak, “Mahsun’un çok uzun zamandır beklediğimiz filmi. Çok vefalı bir insan. Benim filmim vizyona girdiğinde çok desteğini gördüm. Koşarak geldim” dedi.

Film, 6 Aralık'ta beyazperdede olacak.