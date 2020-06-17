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Muhabirler takip edince, Gökçe Bahadır İstanbul turu attırdı
Muhabirler takip edince, Gökçe Bahadır İstanbul turu attırdı
Gökçe Bahadır, Nişantaşı'nda maskesiz görüntülenince aracına binip uzaklaştı. Muhabirlerin kendisini takip ettiğini gören Bahadır, İstanbul turu attırmayı ihmal etmedi...
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 17 Haziran 2020 - 08:20

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır önceki akşam Nişantaşında mağaza çıkışı görüntülendi. Maskesini takmayan Bahadır koşar adımlarla kendisini bekleyen özel şöförlü aracına bindi. Bahadır, görüntü alamayan muhabirlerin aracını takip ettiğini fark edince şöförüne İstanbul turu attırdı. Fatih Sultan Mehmet köprüsüne bağlanarak karşıya geçen ünlü oyuncu, Bostancı Sahil’de, takıldığı kırmızı ışıklarda aracının arka camını açarak “Arkadaşlar nasılsınız beni soracak olursanız ben iyiyim” diyerek güldü ve yoluna devam etti.

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