Muhsin Ertuğrul’un eşi Handan Ertuğrul hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Handan Ertuğrul 94 yaşında yaşamını yitirdi. Ertuğrul, yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

HANDAN ERTUĞRUL KİMDİR?

1927 yılında İstanbul Fatih’te doğan Handan Ertuğrul, ortaokula giderken Ankara Radyosu tiyatro kolunda çalıştı, 1942’de Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi, tiyatro ve opera bölümünü 1948’de bitirdi.

1949 yılında Devlet Tiyatroları’nda stajyer olarak göreve başladı.1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yılında yaş haddinden emekli oldu. Operada Mozart’ın Figaro’nun Düğünü’nde Barbarina rolünü oynayan Ertuğrul, birçok müzikalde de önemli rollerde kendini gösterdi.

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe, İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarların yapıtlarını canlandırdı. Sesi ve oyunculuk gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıllarda Muhsin Ertuğrul ile evlendi.

GÖREV ALDIĞI OYUNLARDAN BAZILARI:

Faust, Köşebaşı, Çığ, Fatih, Çayhane, Genç Osman, Üçüncü Selim, Misafir, Cengiz Han’ın Bisikleti, Hizmetçiler, Kördüğüm, Andorra, Martı, Üç Kuruşluk Opera… (DHA)