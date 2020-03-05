Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun Yılmaz Özdil'in tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan Mustafa Kemal kitabından uyarladığı ve aynı ismi taşıyan oyun, Eskişehir Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de sahnelendi. Oyunu, ‘Mustafa Kemal’ kitabının yazarı aynı zamanda Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de izledi. Oyunu izleyen binin üzerindeki seyirci oyuncuları ayakta alkışladı.

Müjdat Gezen'in, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk'ün hayatını kaleme aldığı ve tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan ‘Mustafa Kemal' adlı kitabını, sahneye uyarladığı ‘Mustafa Kemal' oyunu Eskişehir'de sahnelendi.

AKM'de Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ile binin üzerinde sanatsever ilgiyle izledi. Yoğun ilgi gösterilen oyunu seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı.

YILMAZ'LARIN ARASINDA DİLEK DİLEDİ

Oyun öncesi ve oyun arasında yazar Yılmaz Özdil'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri ‘Mustafa Kemal' kitabını Yılmaz Özdil'e imzalatarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bazı vatandaşlar ise yazar Özdil'in yanında oturan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in arasında dilek tuttular.

Mustafa Kemal oyununda rol alan sanatçı Melike Demirağ da oyun sırasında Özdil ile Büyükerşen'den izin isteyerek aralarında dilek tutmak istediğini söyledi. Demirağ, daha sonra sahneden inerek seyircilerle birlikte oyunu izleyen 2 Yılmaz'ın arasında dilek tuttu. Demirağ, yazar Özdil ile başkan Büyükerşen'in arasında demokratik laik bir ülke olmayı diledi.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Oyun sonunda sahneye çıkan sanatçı Müjdat Gezen, seyircilerin arasında yaşı en küçük olan izleyicisini tespit etti. Gezen, oyunu izlemeye gelen 7 yaşındaki Emir ismindeki izleyicisine el dikimi bir Türk Bayrağı hediye etti.

Gün içerisinde başkan Büyükerşen ile Eskişehir'i gezdiğini belirten Gezen, “Operasıyla, müzeleriyle, yollarıyla Eskişehir çok güzel olmuş. Yılmaz başkanım acaba İstanbul'a gelmeyi düşünür mü? Gerçi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var ama çok yıprattılar o çocuğu da” dedi.

PASAPORTSUZ GİRİLEN AVRUPA ŞEHRİ

Oyun sonunda konuşan yazar Özdil şöyle konuştu:

*Eskişehir'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Annemin babası olan Sabri dedem Eskişehir doğumludur. Ben aslında onun adını taşırım. Sabri Yılmaz'dır benim ismim. Eskişehir, pasaportsuz gidilen bir Avrupa şehridir.

* Atatürk aydınlanmasının vücut bulmuş hali, rol modelim, kendisini daima rehber edindiğim Yılmaz Büyükerşen gibi bir başkanımızın olmasını isterdim. Çünkü başımıza her ne geliyorsa artık bu saatten sonra oyunda da izlediğimiz gibi topla, tüfekle değil kültürle, sanatla mücadele vererek bu örgütlü cehaleti kültür ve sanatla değiştireceğiz, dönüştüreceğiz.

*Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yönetim kadrosunda Eskişehirli çocukların çok ciddi rol alacağından ben adım gibi eminim. Çünkü bu şehrin çocukları kültürle, sanatla beslenerek büyüyorlar. 35 yıldır ülkeyi gözlemleyen bir gazeteci olarak söylüyorum ki, şu son geride bıraktığımız 31 Mart seçimindeki Türkiye çapındaki dönüşümde bile Eskişehir'in çok büyük payı var.

60'INCI YILINI KUTLADI

Başkan Yılmaz Büyükerşen, oyun sonunda sanatta 60'ıcı yılını kutlayan Müjdat Gezen'e porselenden yapılmış komedi ve dramı anlatan tiyatro mask plaketi hediye etti. Büyükerşen ayrıca yazar Özdil'e ve oyunculardan Melike Demirağ'a çiçek verdi. Büyükerşen, oyunu çok beğendiğini belirterek, Mustafa Kemal oyununun beyaz perdeye çekilerek her liseden mezun olana hediye edilmesi gerektiğini söyledi.

44 OYUNCU ROL ALDI

Senaryosu Müjdat Gezen tarafından yazılan oyunda 44 sanatçı rol aldı. Yönetmenliğini Barış Taşkın'ın, müziklerini ise İbrahim Gönenç'in yaptığı oyunda, 200'den fazla farklı kostüm ve 100'den fazla farklı aksesuar kullanıldı.