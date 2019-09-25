Mustafa Kemal şimdi de Arapça yayımlanıyor

Satış rekorları kıran Yılmaz Özdil imzalı Mustafa Kemal kitabından bir ilk daha: Mustafa Kemal Arapça yayımlanıyor. Arapça basılan Mustafa Kemal, 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde okurlarının karşısına çıkacak.

Okurla buluştuğu ilk günden beri çok konuşulan ve büyük övgü alan Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabına ilgi tüm dünyada devam ediyor. Daha önce İngilizce ve Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanan, Rusça, Almanca ve Çinceye de çevrileceği duyurulan Mustafa Kemal kitabı, şimdi Arapça yayımlanıyor.

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi standında ilk kez okurlarla buluşacak olan Mustafa Kemal kitabının Arapçası, ayrıca Kırmızı Kedi kitabevlerinde ve kitap satılan tüm noktalarda.

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, 28 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde.